Представители российских властей и спорта высказались о решении WADA

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства WADA на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, а также проводить и подавать заявки на их проведение вызвало бурную реакцию не только в России, но и за ее пределами. Ситуацию прокомментировали российские политики и функционеры, а также спортсмены и даже руководители международных спортивных федераций. Представляем вам несколько наиболее важных мнений.

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства WADA. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам «нормандского саммита» в Париже.

Глава России считает, что наказание должно носить индивидуальный характер и распространяться исключительно на тех, кто нарушили правила. В связи с тем, что решения принимаются в отношении всех спортсменов, есть все основания полагать, что в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, уверен Путин.

«Наказания не могут распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, – и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

По словам Путина, решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Он отметил, что к Олимпийскому комитету РФ претензий нет, в связи с чем страна должна выступать под своим флагом. Президент России сообщил, что специалисты и юристы проанализируют решение WADA, после чего будет принято решение об обращении с исковым заявлением в Спортивный арбитражный суд (CAS) и затем будет принято решение.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь назвал решение WADA «продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму». «То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», – заявил Медведев в ходе встречи с вице-премьерами.

По мнению главы кабмина, решение WADA следует обжаловать в суде. «Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано», – цитирует слова Медведева ТАСС.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также прокомментировал решение WADA по России. Он уверен, что решение Антидопингового агентства было сделано в день саммита в «нормандском формате» с расчетом, а подобные действия являются элементом политического планирования. «Такие вещи случайными не бывают. В результате ситуация в информационном пространстве: вчера журналисты спрашивали меня о «нормандском формате», а сегодня с утра говорят только о WADA», – сказал Климов.

Депутат Госдумы Валерий Газзаев напомнил, что WADA приняло решение об отстранении России, руководствуясь базами данных за 2012-2015 годы, что странно. По его словам Он отметил, что Россия очень жестко борется с допингом. В частности, предусмотрена уголовная ответственность за склонение к применению допинга и запрещенных препаратов, а также создана регулярная комиссия, которая взаимодействовала в том числе с WADA. «Я считаю, что наша страна должна всеми способами, которые существуют, бороться за свою честь и достоинство. Другого выхода быть не может», – заявил Газзаев.

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев считает, что решение WADA 100-процентно политическое. Оно бьет по авторитету международных организаций и олимпийскому движению, рассказал он в интервью РИА «Новый День». «Мы прекрасно знаем, когда все это началось – после Крыма – какие методы использовались, сколько реабилитированных людей, как решения принимались. Все это происходило на наших глазах и сейчас просто продолжается. Это 100% политическая история», – сказал Матвейчев.

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал «грустными новостями» решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России. «Всегда неприятно слышать о таком. Надеюсь, все будет хорошо. У нас еще много времени до Олимпиады, чтобы решить, что делать. Что лучше сделать. Очевидно, это грустные новости, но я надеюсь, получить позже больше информации. Я расстроен из-за людей, который много работали ради этого момента, но не смогут быть там», – приводит слова Овечкина в Twitter журналистка Washington Post Саманта Пелл.

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что несмотря на решение WADA, ИИХФ будет бороться за право России провести чемпионат мира. «Невозможно перенести чемпионат мира по хоккею из России, мы будем придерживаться нашего решения, принятого ранее. Это касается и молодежного первенства мира, и женского. Наше желание – провести эти турниры в России», – сказал Фазель. Как напоминает Sports.ru, в 2021 году женский чемпионат мира пройдет в Уфе, в 2022 году – молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске, в 2023 году – чемпионат мира в Санкт-Петербурге.

Как сообщал «Новый День», исполком WADA принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на 4 года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, уточнил представитель РУСАДА.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.19

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