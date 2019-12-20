WADA определило главного нарушителя антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет за 2017 год. Всего организация выявила 1804 случая нарушения антидопинговых правил атлетами.

По информации WADA, главными нарушителями стали итальянские спортсмены, они нарушили правила 171 раз. Затем идут французы, их уличили в допинге в 128 случаях. Замыкают тройку нарушителей американцы, которые 103 раза попадались на допинговых махинациях.

Россия по итогам 2017 года оказалась на пятом месте, после Бразилии (84). Российские спортсмены нарушили антидопинговые правила 82 раза.

Наиболее часто мухлюют с допингом спортсмены, которые занимаются бодибилдингом – 266 случаев. Затем идут легкоатлеты – 242, велосипедисты – 218, пауэрлифтеры – 101 и футболисты – 78.

Монреаль, Служба информации РИА «Новый День»

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