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Суббота, 4 января 2020, 16:56 мск

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WADA потребовало от России более 1 млн долларов

Обязательный взнос России в бюджет Всемирного антидопингового агентства WADA в наступившем году превысит 1 млн долларов, говорится в документе, опубликованном на сайте организации. Россия должна внести 1 млн 15 тыс. 977 долларов. Такую же сумму обязаны внести Великобритания, Италия, Франция и Германия.

Как писал «Новый День», исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира после обвинений в «манипулировании» базой данных московской антидопинговой лаборатории, чтобы скрыть системное употребление допинга российскими атлетами. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на четыре года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.01.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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