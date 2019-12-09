WADA еще подумает о допустимости гимна России

Вопрос о гимне РФ в честь победителей международных соревнований будет дополнительно проработан. Как сообщил председатель комитета Всемирного антидопингового агентства WADA Джонатан Тэйлор, решение будет принято на более позднем этапе при составлении рекомендаций для устроителей состязаний.

При этом футболисты российской сборной получат возможность выступать под флагом своей страны на отборочных матчах к Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Но на самом турнире, если РФ туда отберется, спортсменам придется участвовать в нейтральном статусе, подчеркнул Тэйлор, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее исполком WADA на четыре года лишил РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях. В то же время антидопинговое агентство не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов: «чистые» российские атлеты смогут выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.12.19

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