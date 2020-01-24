«Его маскируют, прячут с охраной»: пожизненно отстраненный за допинг российский тренер продолжил работать тайно

Пожизненно дисквалифицированный за нарушение допинговых правил российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин не стал заканчивать карьеру и до сих тренирует спортменов. Об этом сообщила заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. По ее словам, сейчас он находится на спортивных сборах, однако поймать его у РУСАДА нет возможности – тренер постоянно прячется и маскируется. По мнению специалиста, нужно вмешательство полиции, поскольку у борцов с допингом нет права на оперативно-розыскную деятельность.

«Не знаю, по какой причине он (Чегин – прим. ред.) не теряет своего энтузиазма, может, это дерзость какая-то, нужен адреналин ему. Но Чегин работает по сей день», – цитирует Маргариту Пахноцкую РИА «Новости».

Она уточнила, что отстраненный тренер сейчас находится на тренировочных сборах, но поймать его не получается – Чегина «прячут с охраной, «он ходит с капюшоном, в очках, меняет машины».

«Чтобы поймать его, нужна полиция, оперативно-розыскная деятельность, прослушка и так далее, – добавила замдиректора РУСАДА, отметив, что у организации нет права на оперативно-розыскную деятельность.

РУСАДА начало расследование против Чегина летом 2015 года после того, как более 20 его учеников в разное время попались на допинге. Тренер под грузом обвинений объявил об окончании карьеры и уходе из центра спортивной ходьбы в Саранске. Чегина признали виновным в нарушении или попытке нарушения антидопингового правил. В 2016 году он был пожизненно дисквалифицирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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