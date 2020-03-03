В документах по делу о допинге нашли поддельные подписи Родченкова

Специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, утверждают, что подписи экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова могут быть поддельными. Речь идет о документах, предоставленных Международным олимпийским комитетов в качестве доказательств по делу российских спортсменок.

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова в 2017 году были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, МОК аннулировал достижения российских биатлонисток на Играх-2014. При этом МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ориентировались на документы, которые предоставил Родченков, и представили их в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве доказательств виновности спортсменок.

Group-IB проанализировала часть документов за подписью экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, передает РИА «Новости». «В ходе исследования специалисты выявили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, предположительно, вставленные в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы сделали эксперты-почерковеды Великобритании. Об этом вчера после первого дня рассмотрения апелляций бывших биатлонисток в рамках слушаний CAS заявил адвокат спортсменок Алексей Панич», – сообщили в компании.

Два разных документа содержат полностью идентичные изображения подписи, имеющие одинаковый размер, формат, и хеш-сумму – уникальный идентификатор файла. По словам заместителя руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, человек может подписываться одинаково, но сканы подписей будут немного отличаться.

«Если изображения с подписью полностью совпадают, скорее всего это значит, что это одно и то же изображение просто вставили в разные документы или скопировали из одного файла в другой», – отметил специалист.

Напомним, доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте вышел в 2016 году. Расследование во многом основывалось на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнования. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Москва, Зоя Осколкова

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