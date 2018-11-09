В 2018 году в России выявлено в два раза больше допинговых нарушений, чем в прошлом

Российское Антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило в текущем году 132 нарушения антидопинговых правил спортсменами из России. Это в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил гендиректор агентства Юрий Ганус.

По его словам, с каждым годом растет число допинг-проб спортсменов, передает «Интерфакс». В прошлом году проведено 6196 проб, в 2018-м – 8387, а на следующий год запланировано проведение 11 тысяч проб.

При этом выросло число пропущенных тестов атлетов из-за неправильного заполнения системы АДАМС (о местонахождении спортсмена для доступа допинг-инспектора), в 2018-м году было зафиксировано 292 таких случая, в 2017-м – 173.

Напомним, РУСАДА лишили статуса соответствия кодексу WADA в 2015 году. Тогда в адрес российских спортсменов выступили с обвинениями в систематическом употреблении допинга. В сентябре 2018 года РУСАДА восстановили в правах, однако агентство должно выполнить ряд требований. Например, до конца года WADA должен быть предоставлен доступ к данным проб Московской лаборатории. Ганус заявил, что если этого не произойдет, то «последствия будут разрушительные».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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