«Госдума – она разная. Она и спортом занимается»: может ли Шипулин стать депутатом?

Начавшаяся пока неофициально кампания по выдвижению в депутаты Госдумы РФ спортсмена Антона Шипулина стала одной из тем для обсуждения на сегодняшней встрече полпреда президента в УрФО Николая Цуканова с главредами уральских СМИ.

Напомним, в ГД вакантно одно свердловское кресло ‒ после ухода Сергея Бидонько в вице-губернаторы региона. Официально довыборы еще не объявлены и прием заявлений от кандидатов не начался, однако фактически раскрутка одного из кандидатов ‒ именитого биатлониста, который в декабре прошлого года заявил о завершении карьеры, уже началась.

«Политика – это не профессия. Там кто-то журналист, инженер, врач, юрист. В Госдуме в этом и смысл. Они компетентны каждый в своей области. Госдума тем и профессиональна. Госдума спортом тоже занимается, и должны быть спортсмены, которые разбираются в этой области. А по-другому как? Кто будет писать законы о спорте, если не спортсмены? Сам я ни за, ни против. Это жители должны решать», ‒ сказал полпред.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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