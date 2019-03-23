«Яблоко» выберет кандидата – соперника Антона Шипулина за место в Госдуме

«Яблоко» будет участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Имя кандидата станет известно после праймериз. О том, что «Яблоко» будет участвовать в выборах и о проведении предварительного отбора, сообщил член федерального бюро партии Максим Петлин.

«Предложения по участию в дебатах и процедуре предварительного голосования от претендентов, разделяющих и поддерживающих позиции партии «Яблоко», принимаются в свободной форме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского 11, оф. 216, в срок до 15 апреля 2019 года», – написал политик в «Фейсбуке». Дебаты и предварительное голосование пройдут до конца мая 2019 года. Такие же решение «яблочники» приняли и по довыборам в заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу. Петлин отметил, что «дебаты будут проходить в одном из публичных мест города Екатеринбурга». Место и дата будут известны позднее.

В Госдуме вакантно одно свердловское кресло ‒ после ухода Сергея Бидонько в вице-губернаторы региона. Официально довыборы еще не объявлены и прием заявлений от кандидатов не начался, однако фактически уже началась раскрутка одного из потенциальных кандидатов ‒ именитого биатлониста Антона Шипулина, который в декабре прошлого года заявил о завершении карьеры.

Екатеринбург, служба информации

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