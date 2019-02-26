Шипулин рассказал Урганту, что станет комментатором

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший этой зимой о завершении спортивной карьеры, рассказал о дальнейших планах. В эфире программы «Вечерний Ургант» он сообщил, что будет комментировать ближайший Чемпионат мира по биатлону. «Я закончил с биатлоном ради карьеры комментатора. Надо почаще общаться с Димой Губерниевым и доказывать, что мы, спортсмены, тоже можем», ‒ пошутил Шипулин.

Напомним, чемпионат пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта. Транслировать соревнования по биатлону будет «Первый канал».

Говоря о своей последней гонке, Шипулин сказал, что «она прошла неплохо». «С учетом того, что я до этого почти две недели не тренировался, так как болел», ‒ отметил он.

«Но ты завершал карьеру и мог вообще выйти пьяным», ‒ предположил ведущий Иван Ургант.

«А кто сказал, что такого не было?» ‒ ответил спортсмен.

Шипулин также рассказал Урганту, что когда оставил спорт, перестал ограничивать себя в еде. «Хотя в последнее время стал смотреть на весы и начал замечать, как у меня растут щечки. Теперь я понимаю, почему ты отрастил такую бородку. Это немножко скрывает», ‒ сказал биталонист.

Екатеринбург, Елена Сычева

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