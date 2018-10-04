Биатлонист Антон Шипулин сообщил о продолжении спортивной карьеры

Российский биатлонист Антон Шипулин намерен продолжить выступления в новом сезоне Кубка мира.

«Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. И да. Увидимся на Кубке Мира!» – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Летом этого года Шипулин заявлял, что пока не знает, будет ли продолжать профессиональную спортивную карьеру. Биатлонист тренировался индивидуально и не участвовал в сборах российской команды. Ранее председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский отмечал, что Шипулин будет единственным биатлонистом, кому гарантировано место в национальной сборной на первые этапы Кубка мира нового сезона.

Антон Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете, многократным призером и чемпионом мира по биатлону.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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