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Вторник, 26 февраля 2019, 11:24 мск

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Город Полевской, из которого «никто не хочет уезжать», заливает фекалиями

Фото из архива

Город Полевской, который губернатор Свердловской области однажды назвал комфортным для проживания, продолжают преследовать коммунальные проблемы. Помимо того, что в разгар зимы там порвались трубы и вода залила жилые дома, теперь по улицам текут фекалии.

Как сообщает сайт полевских новостей https://www.bazhopol.ru, накануне на совещании по вопросам ЖКХ в мэрии вновь обсуждали все животрепещущие проблемы полевской коммуналки: «Из 837 колодцев 131 – в аварийном состоянии. Из-за этого подрядчики не могут приступить к капремонту – невозможно отключить дома от тепла и воды, либо неисправна запорная арматура, либо ее вовсе нет. Муниципальным органам и подрядчикам приходится изворачиваться.

С проблемой колодцев и задвижек напрямую связаны жизненные неурядицы Второго отделения совхоза, в первую очередь улицы Поливной. Улица стремится оправдать свое название постоянными подтоплениями канализационными стоками. Затем они стекают на поля и в Верхний пруд. Представители общественного совета по ЖКХ потребовали ревизии колодцев на этой улице.

Энергосбыт требует обнародовать список первоочередных мусорных площадок и начать конкурс на их постройку. Их поддерживают и управляющие компании. При этом не исключено, что часть площадок вновь не будет построена в срок по причине внезапно оказавшегося там кабеля, принадлежащего Облкоммунэнерго и лежащего там как минимум с застойных времен. Обозначенный срок запуска первой очереди помоек – 1 июля – в таких обстоятельствах выглядит дерзко и оптимистично.

Кстати, вопрос с кабелем, в который уперлось строительство водовода на плотине Верхнего пруда, не сдвинулся. 76 тысяч рублей, необходимых для переноса кабеля, не изысканы. Строительство замерло...»

Напомним, что на ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, демонстрируя, очевидно, свою вовлеченность в жизнь региона, описал свои ощущения от Полевского таким образом: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Екатеринбург, Елена Васильева

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