Город Полевской, из которого «никто не хочет уезжать», заливает фекалиями

Город Полевской, который губернатор Свердловской области однажды назвал комфортным для проживания, продолжают преследовать коммунальные проблемы. Помимо того, что в разгар зимы там порвались трубы и вода залила жилые дома, теперь по улицам текут фекалии.

Как сообщает сайт полевских новостей https://www.bazhopol.ru, накануне на совещании по вопросам ЖКХ в мэрии вновь обсуждали все животрепещущие проблемы полевской коммуналки: «Из 837 колодцев 131 – в аварийном состоянии. Из-за этого подрядчики не могут приступить к капремонту – невозможно отключить дома от тепла и воды, либо неисправна запорная арматура, либо ее вовсе нет. Муниципальным органам и подрядчикам приходится изворачиваться.

С проблемой колодцев и задвижек напрямую связаны жизненные неурядицы Второго отделения совхоза, в первую очередь улицы Поливной. Улица стремится оправдать свое название постоянными подтоплениями канализационными стоками. Затем они стекают на поля и в Верхний пруд. Представители общественного совета по ЖКХ потребовали ревизии колодцев на этой улице.

Энергосбыт требует обнародовать список первоочередных мусорных площадок и начать конкурс на их постройку. Их поддерживают и управляющие компании. При этом не исключено, что часть площадок вновь не будет построена в срок по причине внезапно оказавшегося там кабеля, принадлежащего Облкоммунэнерго и лежащего там как минимум с застойных времен. Обозначенный срок запуска первой очереди помоек – 1 июля – в таких обстоятельствах выглядит дерзко и оптимистично.

Кстати, вопрос с кабелем, в который уперлось строительство водовода на плотине Верхнего пруда, не сдвинулся. 76 тысяч рублей, необходимых для переноса кабеля, не изысканы. Строительство замерло...»

Напомним, что на ежегодной пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, демонстрируя, очевидно, свою вовлеченность в жизнь региона, описал свои ощущения от Полевского таким образом: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.19

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