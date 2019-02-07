В Полевском затопило дома в морозы. Коммунальщики начнут работать только завтра (ФОТО)

В Полевском из-за прорыва водопровода затопило улицу и дома – учитывая морозы, в зданиях уже начал образовываться лед. Однако местные коммунальщики говорят, что к ликвидации ЧП приступят только завтра утром.

Авария произошла в Полевском на улице Красноармейской. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе «ЧП Полевской | Криминал | Происшествия | ДТП», улица уже превратилась в каток.

В частных домах уровень воды – в нескольких сантиметрах от пола, все покрывается инеем и льдом.

В ЕДДС корреспонденту РИА «Новый День» рассказали, что авария произошла в 11 часов утра, но сроки устранения последствий назвать не смогли. «Позвоните в МУП, только вы до них не дозвонитесь, там дежурная вешается уже, телефоны обрывают все», – предупредил мужчина. Дозвониться до МУП ПГО «ЖКХ «Полевское», отвечающее за сети, все-таки удалось. Сотрудница МУПа сообщила: «Завтра будут работать с утра. Сегодня работать не будут. Я не знаю, почему».

В пресс-службе администрации Полевского пообещали уточнить причины ЧП, число пострадавших домов и сроки устранения последствий аварии в ближайшее время. «Рядом со мной как раз сотрудник сидит и прямо сейчас все это выясняет. Выясним – я вам скажу», – пообещал собеседник агентства в 15:00 по местному времени.

Добавим, уровень жизни в Полевском оценил губернатор Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции. «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно», – внезапно заявил глава региона.

Полевской, Светлана Загороднева

Полевской. Другие новости 07.02.19

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