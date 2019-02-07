Коммунальное ЧП в Полевском: без воды остался весь частный сектор

Из-за коммунального ЧП в Полевском без воды остался частный сектор. В этих домах, затопленных ледяной водой, по словам местных жителей, живут в основном пенсионеры.

В пресс-службе администрации Полевского рассказали, что произошел прорыв на центральном водопроводе. В 12 часов там побывали коммунальщики, место прорыва нашли, воду перекрыли. Однако пока начать работы по устранению аварии невозможно. Без воды остались пять улиц – это частный сектор.

В администрации организуют подвоз питьевой воды и, при необходимости, технической воды. Однако как быть людям, в чьих домах стоит ледяная вода, – в администрации города не знают. Пока никаких обещаний о помощи, кроме подвоза воды, в администрации дать не могут. Между тем жители Полевского рассказывают, что в частном секторе живут в основном пенсионеры. Как они будут передвигаться по домам с ледяной водой – остается непонятным.

Как ранее сообщал «Новый День», в Полевском из-за коммунального ЧП затопило улицу и дома. Отправить на улицу Красноармейскую бригаду ремонтников обещают не раньше завтрашнего утра.

Полевской, Светлана Загороднева

Полевской. Другие новости 07.02.19

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