Последствия ЧП в Полевском: десятки домов – без воды, четыре – подтоплены

Коммунальщики Полевского сегодня в 6 часов утра приступили к устранению последствий прорыва центрального водопровода на улице Красноармейской, в результате которого затопило почти весь частный сектор.

Как говорится на официальном сайте городской администрации, в вечернее и ночное время работы вести не стали «в связи с отсутствием точного места утечки на магистральном водоводе и с понижением температуры в ночное время». Сейчас на улицах Полевского работают экскаватор с гидромолотом, погрузчик, самосвал. Ведет работы организация по зимнему содержанию дорог, которая очищает улицы ото льда. В то же время без воды остались десятки домов: № 35-107 по улице Красноармейской, дома на улице 1 Мая, Советской, от Ильича, 37, до перекрестка с улицей Калинина. Четыре дома подтоплено. «В индивидуальном порядке будет оказываться помощь населению», – говорится на сайте городской администрации. «Новому Дню» в мэрии сообщили, что во второй половине дня представители коммунальных служб обойдут пострадавшие дома и выяснят, в какой именно помощи нуждаются люди. «К каждой семье будет индивидуальный подход», – заверили чиновники.

В соцсетях полевчане вспоминают, что подобная авария уже случалась год назад на том же самом месте – на улице Красноармейской, по иронии судьбы – накануне 23 февраля, дня образования Красной армии. «Интересно, кто людям возместит убытки?» – задаются вопросом горожане. «Никто, – отвечает полевчанка Анжелика. – Родителям дом затопило, и еще многим затопило дома. Но никто никому ничего не возместит». «Когда сети были заводские (Полевской криолитовый завод), ущерб возмещали», – отмечает еще один горожанин. Напомним, ПКЗ был заморожен собственником несколько лет назад.

Как уже сообщал «Новый День», вчера днем в Полевском из-за прорыва водопровода затопило улицу и дома – учитывая морозы, в зданиях начал образовываться лед. Добавим, уровень жизни в Полевском оценил губернатор Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 08.02.19

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