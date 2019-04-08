В Полевском коммунальщики вместо крышек ставят на люки композиции из дерева (ФОТО)

Сотрудники коммунальных служб города Полевского ставят на открытые люки на улицах города вместо крышек композиции из досок. Как сообщает городской новостной сайт, мода таким образом обходить вопрос отсутствия крышек насчитывает уже несколько лет: «Ежегодно ущербные люки украшаются такими «надстройками». Нередко проявляется фантазия – вешки, домики, вигвамы, мини-срубы... За годы уходит материалов и рабочих часов, наверно, столько, что хватило бы привести люк в порядок», – пишут на сайте «Бажополь.ру».

Конструкция на улице Белинского. Фото – bazhopol.ru

По данным журналистов, одна из надстроек на люке на улице Белинского уже отметила шесть лет стояния.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на последней пресс-конференции прославил Полевской тем, что назвал его городом, комфортным для проживания: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Фото – bazhopol.ru

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 08.04.19

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