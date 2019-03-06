«Трундеж, болтовня, полоскание мозгов и ничего реального»: Коляда раскритиковал Год театра в России

Известный драматург, худрук «Коляда-театра» Николай Коляда раскритиковал проведение Года театра в России. «Я не знаю, что там будет с этим объявленным «Годом Театра» дальше, но пока вижу, что все трундеж, болтовня, полоскание мозгов, кипеш не по делу и ничего реального. Никаких дел. Придумали какие-то идиотские совещания, собрания, коллоквиумы, на которые тратятся миллионы, а какой толк от этой болтовни? Провинциальные театры ждали какой-то конкретной помощи, а что толку сидеть, заседать в президиумах и рассуждать о великом русском реалистическом театре, который поднимается с колен? Толку нету. Чушь и бред», ‒ пишет он в своем фейсбуке.

По словам Коляды, недавно он заходил в отделение полиции, где над столом сотрудника правоохранительных органов висели ксерокопии театральных афиш и плакат «2019 год в России – Год Театра». «И что? И к чему это тебе, господин полицейский? Отметился, что ли? Начальство приказало? Зачем это громыхание пустой бочки? Может, билет в театр купишь? В первый раз в жизни? Или начальство тебе купит билет? К чему вся эта погрузка дыма большими контейнерами? Какие-то огромные совещания собирается провести СТД на Урале, потом в Сибири и так далее. Собрать всех, понимаешь, дня три поговорить о проблемах и разбежаться. Затратить на проезд москвичей, на гостиницу, на гонорары (не бесплатно же выступать все будут) миллионы. И что? Зачем? Прозаседавшиеся, черт побери. Купите фонари для провинциальных театров, планшет на сцене отремонтируйте, а то проваливается. Или купите, господа из Минкультуры, у молодых драматургов какие-то пьесы, поддержите их, а то им жрать нечего. Или еще что полезное сделайте. Подсказать? Деньги-то на ветер не надо кидать», ‒ посоветовал чиновникам Коляда.

Напомним, газетчики из Ирбита на ежегодной пресс-конференции свердловского губернатора Евгения Куйвашева спрашивали у главы региона, в общем, о том же ‒ будет ли оказываться поддержка сельским коллективам в честь объявленного в России Года театра? Губернатор ответил на это, что был проведен оргкомитет, утвержден план мероприятий на Год театра, а также то, что поддержка «малых и средних форм театра будет», но без конкретики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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