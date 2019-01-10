«Невеста-лунатик» из имения Тургеневых и ее спаситель: с чего начинался театр в Екатеринбурге (ФОТО)

Наступивший 2019 год в России объявлен Годом театра. В связи с этим редакция РИА «Новый День» представляет очередной выпуск спецпроекта «Архивные дела», на этот раз посвященный истории театра в Екатеринбурге.

Удивительно, но почти до середины XIX века собственных театров в городе не было. На Урале действовали лишь несколько крепостных театров, которыми владели хозяева крупных заводов. Например, в первые годы XIX века свой театр создал владелец Пожевского завода (ныне территория Пермской области) Всеволод Всеволожский, в 1840-е появились крепостной театр при Сысертском заводе, которым владела семья Соломирских, и театр при Бисертском заводе, им владел один из потомков рода Демидовых (по свидетельству краеведов, Демидов так много тратил на развитие театра, что это привело к упадку завода).

В самом Екатеринбурге история театра началась в 1843 году, когда сюда прибыл со своей труппой известный русский антрепренер и режиссер Петр Соколов. Современник этих событий описал свои впечатления в письме в редакцию петербургского журнала о театре «Репертуаръ и Пантеонъ»: «В Екатеринбурге от его основания (а основан он 120 лет), никогда не бывало театра. Жители его слыхали о театре и о сценическом искусстве от бывальцев в столицах или приезжих из них, или же читали драматическия сочинения, а сцены же никак не видали; ныне же, о чудо чудное! Театральный дух сам залетел за Уральский хребет. Русское спасибо ему, что не побоялся он ни трескучих морозов, ни глубоких снегов, ни мрачных лесов, ни угрюмых гор, ни диких пустынь, ни лютых зверей, ни диковинных людей, представляемых некоторыми борзыми расскащиками нелюдимами или чуть ли не людоедами». Билеты екатеринбуржцы раскупили мгновенно, причем не только на первый спектакль, но и на весь зимний сезон.

Труппа Соколова, как и обычно в те годы, состояла в основном из крепостных актеров, которых он собирал по всей России. Об этом пишет, например, Дмитрий Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Город Екатеринбург»: «Соколов, кочевавший по средней России, ухитрился на каких-то особых условиях законтрактовать в имение Тургеневых (Спасское-Лутовиново) человек пять девочек-подростков, обученных в домашней театральной школе, и с этими силами двинулся на Урал, в тогдашнее Эльдорадо, каким прослыл Екатеринбург. С актрисами-девочками была отправлена особая нянька, которая тоже входила в состав труппы. Приобретение Соколова оказалось вообще очень удачным, и ученицы крепостной театральной школы оказались прекрасными актрисами, так что впоследствии пришлось заплатить за их выкуп на волю матери великого писателя И. С. Тургенева очень дорого, и эти деньги были собраны в Екатеринбурге». Главной звездой этой труппы стала Евдокия Иванова. Впоследствии Соколов купил ее у матери Ивана Тургенева, дал волю и женился на ней.

Первый спектакль в Екатеринбурге состоялся 5 (17) ноября 1843 года в помещении цейхгауза при Александровском горном госпитале (сейчас там находится Музей изобразительных искусств). В первом отделении показывали мелодраму Винченцо Беллини «Невеста-лунатик», во втором – водевиль «Ножка». Современники отмечали, что роль девушки-лунатика в исполнении Ивановой полюбилась зрителям в этом сезоне: «Особенно она пленила нас своим представлением сомнамбульного состояния, – писал корреспондент журнала «Репертуаръ и Пантеонъ». – Она внимательна ко всему в своих ролях, даже в самых мелких подробностях, начиная с костюма. Все трудные положения и переходы из одного состояния духа в другое выполняет отлично. Она выдерживает характеры, как актриса умная, опытная и искусная. Игра её от начала до конца пьесы ровна, свободна и увлекательна». Бенефис Евдокии Ивановой в 1844 году собрал 2 500 рублей, тогда как ее основного партнера по сцене, актера Головинского – 1 400 рублей. Добавим, что Иванова в последний раз вышла на сцену в 1899 году в возрасте около 90 лет в комедии «Бедовая бабушка» и скончалась в 1904 году.

Труппа Соколова ставила в основном спектакли легкого жанра: комедии, водевили, комические оперы. В афише встречались, например, такие названия, как «Казак-стихотворец» или ««Студент, хорист, артист и аферист». Однако были и произведения, ставшие классикой, например, «Ревизор» Гоголя, где роль Городничего исполнял сам Петр Соколов. Играли там и классический водевиль «Лев Гурыч Синичкин, или провинциальная дебютантка», который в СССР был экранизирован в 1974 году.

Горнозаводское начальство во главе с генералом Владимиром Глинкой и купеческое сообщество Екатеринбурга были в таком восторге от труппы Соколова, что пригласили ее остаться в городе насовсем. В 1845 году было построено первое здание городского театра (сейчас в нем расположен кинотеатр «Колизей»). Спонсорами строительства выступили купцы Рязановы. Зрительный зал театра был рассчитан на 625 человек. Петр Соколов руководил труппой до 1857 года. «Труппу Соколова сменила потом труппа Головинского, а за ней последовала труппа Херувимова. Это были хорошие старинные труппы с своеобразной семейной организацией и определенным районом действия. Осенью эти труппы играли в Екатеринбурге, в феврале переезжали в Ирбит, а лето проводили в Перми», – писал Мамин-Сибиряк. Кроме того, в город продолжали приезжать гастролеры.

К концу 1870-х годов в городе сложились солидные по численности группы любителей драмы, оперы, комедии, оперетты, а также музыки. «К концу XIX века поклонники театрального и музыкального искусства были несколько избалованы гастролирующими труппами, а потому не были склонны посещать спектакли всех приезжающих коллективов. Причины для такой разборчивости имелись. Часть провинциальных театров не располагала нужным подбором исполнителей, что отрицательно сказывалось на качестве постановок», – говорится в книге «Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков».

Это стало основной причиной возникновения в 1880 году екатеринбургского музыкального кружка (ЕМК), объединившего большое количество поклонников музыки, оперного и драматического искусства. Среди учредителей кружка были мировой судья В. В. Всеволодов, директор Сибирского торгового банка И. З. Маклецкий, горный инженер Г. А. Свечин, золотопромышленник Г. Г. Казанцев, потомственный дворянин Н. А. Клепинин. Кружок объединил множество любителей оперы и музыки, в нем ставились любительские спектакли и организовывались концерты.

К сожалению, руководителям ЕМК далеко не всегда удавалось собрать свой оркестр в полном составе. Например, когда в 1895 году кружок поставил оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер», зрители похвалили пение артистов-любителей, декорации и костюмы, но отметили, что оркестр состоял лишь из пианино и фисгармонии. В одной из газетных заметок утверждалось, что именно благодаря кружку екатеринбуржцы впервые услышали «Фауста», «Аиду», «Жизнь за царя» и «Евгения Онегина». Кружок существовал до начала Первой мировой войны, а потом уступил место профессиональному театру оперы и балета, открытому в 1912 году.

Источники:

Материалы Государственного архива Свердловской области

Владимир Микитюк, Ольга Яхно. Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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