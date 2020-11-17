Музей в Историческом сквере разрешили отреставрировать

Проект реставрации Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) одобрен Госэкспертизой. Планируется максимально сохранить облик исторического здания, построенного в 1730 – начале 1740-х годов. Сначала в нем располагался госпиталь Екатеринбургского завода, потом архив. 5 (17) ноября 1843 года в здании впервые в Екатеринбурге выступили профессиональные актеры. В 1986 году здание стало музеем изобразительных искусств.

В акте госэкспертизы, опубликованном на сайте областного управления Госохраны объектов культурного наследия, перечислены направления предстоящих работ. В здании музея надо отремонтировать фундамент, восстановить его гидроизоляцию; восстановить кирпичную кладку; заменить металлический каркас и гранитные плитки облицовки цоколя здания; заменить прилегающий асфальт, проложить водоотводящие желоба; устранить трещины в стенах; заново покрыть стены штукатуркой и краской; заменить систему кондиционирования; отремонтировать окна, двери, паркет. Кроме того, здание музея будет приспособлено для посетителей с ограниченными возможностями.

Напомним, после открытия в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» здание ЕМИИ на ул. Воеводина, 5 тоже будет частично перепрофилировано. Об этом в марте 2019 года рассказал «Новому Дню» директор ЕМИИ Никита Корытин. По его словам, здесь планируют разместить только отечественное искусство, от работ иконописцев до картин художников наших дней. А в выставочном зале «Эрмитаж-Урал» разместятся памятники зарубежного искусства. «Что справедливо, ведь 70% своих зарубежных экспонатов наш музей получил именно от Эрмитажа», – добавил директор ЕМИИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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