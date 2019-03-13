Строящийся «Эрмитаж-Урал» показали журналистам: он спрятался во дворе-колодце (ФОТО)

Сегодня журналистов екатеринбургских СМИ впервые пригласили на площадку строящегося фондохранилища культурного центра «Эрмитаж-Урал», который должен открыться в 2020 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое здание спряталось в тесно застроенном квартале между улицами Вайнера, Малышева, Хохрякова и Попова, что напоминает о мрачноватых питерских дворах-колодцах. Единственный вход в здание будет с улицы Малышева.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин рассказал, что на первом этаже здания разместится собственно фондохранилище, куда со временем переедут экспонаты ЕМИИ, которые в данный момент не выставляются. Здесь же будет осуществляться распаковка и упаковка экспонатов для выставок.

Окон на первом этаже нет – хранение произведений искусства требует особых условий, в том числе ограничения по естественному освещению. Планируется, что уже через полгода здесь начнется установка специального оборудования – систем безопасности, кондиционирования и так далее.

Замдиректора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, который тоже приехал сегодня на объект, подтвердил, что его специалисты готовы принять в этом участие. На втором этаже разместятся реставрационные мастерские, уже сейчас можно видеть, что в помещениях заложены огромные оконные проемы.

На третьем будут административные помещения и читальный зал. Богданов также уточнил, что допуск широкой публики в здание фондохранилища не планируется: оно предназначено для специалистов. Но зато, по словам Корытина, будет облагорожена прилегающая территория, и во дворе появится небольшая площадка для культурных мероприятий.

Обновленный экспозиционный зал разместится в старом здании ЕМИИ на Вайнера, 11, – именно там, где экспонаты Эрмитажа нашли приют в годы Великой Отечественной войны. Как пояснил автор концепции, архитектор Владимир Каганович, поскольку здание является памятником культуры, больших изменений внутри него производить нельзя. Но существенно трансформируется его двор: исчезнут старые гаражи и сараи, появятся кафе, дополнительные эвакуационные выходы, другие элементы инфраструктуры, необходимые в современном музее.

Открыть комплекс планируется в 2020 году. Никита Корытин добавил, что после этого будет частично перепрофилировано и здание музея на Воеводина, 5. В нем планируется разместить только отечественное искусство, от икон до наших дней. А в выставочном зале «Эрмитаж-Урал» разместятся памятники зарубежного искусства. «Что справедливо, ведь 70% своих зарубежных экспонатов наш музей получил именно от Эрмитажа», – добавил директор ЕМИИ.

Напомним, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» в сентябре 2014 года подписали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Планировалось, что центр откроется в 2016 году, но деньги на строительство появились только к концу 2017 года. Конкурс на строительство культурно-просветительского центра дважды проваливался из-за отсутствия участников. Наконец в 2018 году подрядчик был найден – им стал «Атомстройкомплекс». В техзадании сообщалось, что срок окончания работ – не позднее 30 апреля 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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