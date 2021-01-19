Экспонаты Музея изобразительных искусств начали готовить к переезду в «Эрмитаж-Урал»

Музей изобразительных искусств на этой неделе не будет принимать посетителей. Здесь готовят новую экспозицию, а кроме того, переносят предметы западноевропейского искусства в фонды. Они не будут выставляться до переезда в «Эрмитаж-Урал», который запланирован на весну.

Как сообщили в пресс-службе ЕМИИ, здание на Воеводина,5 из-за переэкспозиции будет недоступно для посещения до 27 января. Здесь закрылись две выставки и залы пока пустуют. Кроме того, за эту неделю сотрудники музея подготовят к переезду в «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 предметы постоянной экспозиции западноевропейского искусства. Последние месяцы сотрудники музея занимались отбором экспонатов для переезда, уточняли их авторство и время создания, анализировали состояния сохранности и оформления, чтобы составить окончательный список предметов, который войдут в будущую постоянную экспозицию «Эрмитаж-Урала».

«Экспонаты пока упаковывают и перевозят в фонды музея. Там они будут храниться до переезда в «Эрмитаж-Урал». Нам пока говорят, что это будет в марте-апреле, – рассказала заведующая сектором по связям с общественностью ЕМИИ Яна Шляхецкая. – Концепция экспозиции на Вайнера, 11 будет отличаться от той, которая была в старом здании. Что-то добавится, что-то, наоборот, уйдет. Но более подробно станет известно ближе к датам переезда».

Как ранее писал «Новый День», новый срок открытия «Эрмитаж-Урал» – апрель 2021 года. Хотя до пандемии Covid-19 планировалось достроить здание на Вайнера, 11, к апрелю 2020 года. Задержки связаны, в том числе, со сложностями в поставке иностранного оборудования.

После того, как европейские предметы искусства переедут в новое здание, на Воеводина, 5 планируют разместить только отечественное искусство, от икон до картин художников наших дней, об этом ранее говорил директор ЕМИИ Никита Корытин. Кстати, здание ЕМИИ на Плотинке тоже ждет реставрация. Проект уже одобрен Госэкспертизой. Планируется максимально сохранить облик исторического здания, построенного в 1730 – начале 1740-х годов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

Автомобилисты в Екатеринбурге жалуются на «ничью» дорогу с колеей в 10 сантиметров: «Регулярно вылетают на встречку» (ФОТО). / Екатеринбуржцы ныряют в прорубь: «Холодно, даже сопли замерзают» (ФОТО, ВИДЕО). / Программу кешбэка за туры по России могут запустить уже 15 февраля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»