Открытие «Эрмитаж-Урал» еще раз перенесли – теперь на апрель 2021 года

Центр «Эрмитаж-Урал» не получится открыть до конца 2020 года, как ранее планировали областные власти. Из-за коронавируса монтаж выставочного оборудования начался позже, чем планировалось, – большая часть техники доставляется из-за рубежа.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, новый срок открытия «Эрмитаж-Урал» – апрель 2021 года. Таким образом, сдача музея затягивается на год: до пандемии Covid-19 планировалось достроить здание на Вайнера, 11, к апрелю 2020 года, а в мае провести первые публичные мероприятия. Но весной министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила, что сроки сдвигаются. Тогда еще в областном ведомстве надеялись, что «Эрмитаж-Урал» откроется до конца 2020 года.

Соглашение о создании в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в сентябре 2014 года, и тогда речь шла об открытии именитого музея в 2016 году. Однако долгое время свердловские власти не могли решить вопрос с финансированием, затем возникла проблема с поиском подрядчика. В 2018 году администрация Екатеринбурга все-таки заключила контракт с компанией «Атомстройкомплекс». Застройщик проводит реконструкцию музея на Вайнера, 11, и с нуля строил здание фондохранилища на Вайнера, 16.

Согласно концепции, в центре «Эрмитаж-Урал» планируется проводить по две выставки в год. Экспонаты будут доступны для посетителей по 4-5 месяцев, а в перерывах, которые составят месяц-два, будет проводиться смена экспозиции. Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург будут привозить как картины, так и иные предметы искусства. Помимо выставочной деятельности в центре будут вести научные исследования и реставрационные работы. Для студентов уральских гуманитарных вузов будут читать лекции по истории искусств.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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