Сроки открытия центра «Эрмитаж-Урал» сдвинулись из-за пандемии коронавируса

Здание центра «Эрмитаж-Урал» должны были достроить в конце апреля, а на двадцатые числа мая планировалась техническая приемка и пресс-тур для журналистов. Но сейчас из-за коронавируса сроки сдачи объекта сдвинулись. Однако в министерстве культуры Свердловской области надеются, что центр откроется в этом году.

Как ранее писал «Новый День», здание «Эрмитаж-Урал» на Вайнера должны были полностью достроить и завершить отделку еще в конце апреля. Далее площадку должны были готовить к первой совместной с Эрмитажем выставке. Официальное открытие музея планировалось на начало ноября. Но режим самоизоляции внес свои коррективы.

«Сроки сдвинулись. Где-то в 20-х числах мая мы должны были осуществлять осмотр здания «Эрмитаж-Урал» с губернатором, провести пресс-тур для журналистов. Но пока это отложено», – рассказала на брифинге министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Сроки открытия экспозиции, соответственно, тоже переносятся – пока на конец 2020 года. Но возможны дальнейшие коррективы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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