Здание «Эрмитаж-Урала» готово уже на 75% (ФОТО)

Строительные работы в здании Музея изобразительных искусств на улице Вайнера, 11, где уже в этом году откроется выставочный центр «Эрмитаж-Урал», выполнены примерно на 75%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал журналистам сегодня во время пресс-тура директор музея Никита Корытин. Здание будет сдано в эксплуатацию в конце апреля. Правда, после этого потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовить его к открытию первой совместной выставки с Эрмитажем – это произойдет в начале ноября.

Замдиректора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, который следит за проектом с начала его реализации, отметил, что уже полностью виден новый объем здания, его идея.

Проводя экскурсию для СМИ, Никита Корытин рассказал, что на первом этаже впервые откроется для посетителей выставочный зал. «Прежде это пространство никогда не было доступным, здесь хранились наши фонды», – пояснил он. Зал площадью 360 кв. м подходит для не слишком больших, но и не слишком камерных временных выставок, которые планируется проводить здесь, начиная с ноября.

Его отличие от старого музея – в оборудовании: соблюдены все технические требования, предъявляемые к современным музеям. Будет полностью контролироваться температура и влажность воздуха, оптимальная для тех или иных экспонатов.

На втором этаже, где сейчас еще монтируются полы, разместится постоянная экспозиция западно-европейского искусства, которая переедет из здания музея в Историческом сквере.

На третьем этаже организуют мемориальное пространство, рассказывающее о годах эвакуации Эрмитажа на Урал в годы войны. Здесь же, фактически в мансарде, будут проходить какие-то мероприятия, которые всегда сопровождают любую художественную выставку – лекции, дискуссии. «В нашем Эрмитаже тоже много таких помещений, только они больше по размеру», – отметил Алексей Богданов.

Напомним, соглашение о создании центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в сентябре 2014 года. Однако долгое время свердловские власти не могли решить вопрос с финансированием, затем возникла проблема с поиском подрядчика. В 2018 году администрация Екатеринбурга все-таки заключила контракт с компанией «Атомстройкомплекс». Застройщик проводит реконструкцию музея на Вайнера, 11, и с нуля строит здание фондохранилища на Вайнера, 16. Это здание тоже уже практически достроено.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

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