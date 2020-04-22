«Эрмитаж Урал» не получил 200 миллионов рублей на экспозиционное оборудование

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал» до сих пор не получил федеральный транш в размере 200 миллионов рублей на техническое оснащение будущего музея. Деньги были обещаны бывшим министром культуры Владимиром Мединским, который ныне является помощником президента РФ.

«Переговоры о финансовой помощи велись на протяжении двух лет. В марте вопрос повис в воздухе. На сегодняшний день я понимаю, что перспективы получения федеральных средств минимальны. Нужно искать лобби», – сообщил директор екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин сегодня на заседании комиссии в гордуме Екатеринбурга.

200 миллионов рублей нужны на закупку экспозиционного оборудования и современных средств для реставрации произведений искусства. Здания уральского филиала «Эрмитаж» на Вайнера, 11 и фондохранилища музея на Вайнера, 16 будут готовы в мае. Но для посетителей культурно-просветительский центр откроет двери только в ноябре 2020 года. Первая выставка будет посвящена французскому искусству XIX века, раскрыл секрет Никита Корытин. Проект сейчас находится на финальной стадии согласования.

Строительно-монтажные работы на двух объектах также близки к завершению. На данный момент решаются вопросы благоустройства территории рядом с фондохранилищем музея. На участке находятся частные гаражи, заброшенное здание бывшего детского клуба «Алый парус» и теплотрасса – все это сильно портит внешний облик. Пока музей договорился с мэрией, что теплотрасса будет убрана под землю. А неприглядные строения возможно распишут уличные художники из «Стенограффии». Что касается основного здания «Эрмитаж Урал» на Вайнера, 11, там возникла проблема с внутренним двором, где располагается старый теплопункт. Конструкция мешает проезду крупногабаритного транспорта, но этот вопрос также решается, отметил Никита Корытин.

Стоит отметить, что в конце августа в Екатеринбурге запланирован консультативный совет Эрмитажа, в который входят представители ведущих международных музеев. По факту, это элитарный клуб музейных руководителей, подчеркнул Корытин. Гостям планируют показать оба здания «Эрмитаж Урала» – основное выставочное пространство и фондохранилище.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

Пациентов кардиоцентра проверяют на коронавирус, случаи Covid-19 зарегистрированы в 8 больницах. / «ЭнергосбыТ Плюс» назвал самых крупных должников за тепло и электроэнергию. / Энергетики рассказали, что делать людям, у которых нет денег на оплату коммуналки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»