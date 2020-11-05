В Екатеринбург привезут шедевр Клода Моне

В Екатеринбурге в рамках Дней Эрмитажа вновь устроят выставку одного шедевра. В этом году на Урал привезут «Большую набережную в Гавре» художника-импрессиониста Клода Моне.

Выставку одного шедевра в Музее изобразительных искусств откроют во время Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, которые в этом году пройдут с 10 по 15 ноября. В прошлые годы в рамках проекта в музей привозили картины «Балованное дитя» Грёза, «Сборщиков податей» Роймерсвале. В этом году выбор пал на работу французского художника-импрессиониста Клода Моне «Большая набережная в Гавре» – и не случайно. Планируется, что когда «Эрмитаж Урал» все-таки откроется в апреле 2021 года, первая выставка будет посвящена французскому искусству XIX века.

«Картину «Большая набережная в Гавре» для выставки в Екатеринбурге предоставили из постоянной экспозиции новой французской живописи, расположенной в главном штабе Государственного Эрмитажа. Эта работа своей импровизационной манерой исполнения ярко отражает творчество Клода Моне самых дерзких лет в истории импрессионизма», – рассказали в пресс-службе ЕМИИ.

Моне будут посвящен и цикл лекций в рамках Дней Эрмитажа, который прочитает искусствовед и сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Алена Петровская с 11 по 14 ноября.

Кроме того, в эти дни в Екатеринбурге будет работать Эрмитажный кинотеатр. Основная его тема посвящена работе музеев в период пандемии. А 15 ноября состоится показ пятичасового фильма-путешествия «Эрмитаж. Снято на iPhone», который показывает музей глазами посетителей, В их роли выступают танцоры, которые гуляют по залам и галереям и рассматривают экспонаты, исполняя хореографические композиции.

Напомним, соглашение об открытии центра «Эрмитаж Урал» было подписано еще в 2014 году, планировалось, что музей откроется в 2016 году. Затем сроки неоднократно переносились из-за отсутствия финансирования или подрядчика. Последние корректировки были связаны с пандемией коронавируса: здание «Эрмитаж Урала» уже готово и должно было принять посетителей до конца 2020 года, но задержались поставки и монтаж импортного оборудования. Сейчас ожидается, что центр откроется в апреле 2021 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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