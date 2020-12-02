Сэкономленные на ледовом городке миллионы могут отдать «Эрмитаж Уралу»

Неизрасходованные деньги на строительство новогоднего ледового городка в Екатеринбурге могут быть направлены на дополнительную комплектацию музейного центра «Эрмитаж Урал». Об этом сегодня в гордуме сообщил начальник управления культуры Илья Марков.

Как сообщал «Новый День», открытие музея было перенесено на апрель 2021 года. По словам чиновника, те деньги, которые были заложены в городском бюджете-2020 на уральский филиал Эрмитажа, идут на покупку необходимого оборудования для будущих экспозиций.

«На сегодняшний день это 28 миллионов рублей, фактически на эту сумму уже сделаны платежные поручения. Всего необходимо 75 миллионов рублей. Мы договаривались с регионом, что 30 миллионов найдем у себя, что и сделали, а 45 миллионов нам даст область. Но регион пока ответил, что это невозможно – денег сейчас нет. На днях было совещание по подготовке к 300-летию Екатеринбурга, где вице-губернатор Павел Креков снова поднимал этот вопрос. Обещали рассмотреть позднее. Но мы видим небольшой резерв в первом квартале 2021 года. На строительстве ледового городка сэкономлено 19 миллионов рублей. Мы предлагаем направить эти деньги на дополнительную комплектацию оборудования для открытия центра «Эрмитаж Урал», – сообщил чиновник.

Отметим, что в этом году администрация города приняла решение не строить горки и аттракционы в ледовом городке, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. На площади 1905 года будут стоять только искусственная елка, киоски с едой и ограждения – все это будет стоить 5 миллионов рублей, хотя изначально планировалось потратить на новогодний городок 24 миллиона рублей.

Депутат Михаил Матвеев заявил, что перенос открытия «Эрмитаж Урала» на 2021 год – это позор для руководителей Екатеринбурга. «Понятно, что мы упираемся в массу уважительных причин. Но с точки зрения истории – всем нам позор, что мы не использовали такой шанс к 75-летию Победы. Весь 2020 год мы профукали для «Эрмитаж Урала», сейчас ведем разговоры про открытие в 2021 году, но никаких гарантий нет», – возмутился народный избранник. Ему возразила начальник финансового департамента Анна Турунцева: «Насколько я знаю, работы на объекте ведутся в планомерном режиме. Никаких остановок там нет».

Добавим, что в корректировке бюджета на 2020 год расходы на культуру увеличены на 141 миллион рублей. Из них 83 миллиона рублей – это областная субсидия на капремонт театра кукол, который входит в список «подарков» к 300-летию Екатеринбурга. Кроме того, городские учреждения культуры получили дополнительно 68 миллионов рублей на выполнение муниципальных заданий и еще 14 миллионов – на покупку антисептиков и медицинских термометров во время пандемии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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