Открытие центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге снова отложили

В Екатеринбурге в очередной раз на неопределенный срок отложили открытие центра «Эрмитаж-Урал», который должен был приступить к работе еще в 2020 году. Новые сроки не называются, но произойдет это не раньше, чем во второй половине 2021 года.

Как рассказал сегодня на встрече с журналистами директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, открытие «Эрмитаж-Урала» будет происходит одновременно с открытием реставрационно-хранилищного корпуса на Вайнера, 16, куда переедет часть фондов ЕМИИ – около 16 тысяч экспонатов. Но здание фондохранилища еще не готово, на доработку уйдет пара месяцев. Еще 4-5 месяцев понадобится на переезд. Соответственно, «Эрмитаж-Урал» откроется во второй половине 2021 года.

Также Никита Корытин рассказал, что бюджет строительства фондохранилища сократился. Из-за пандемии пришлось отказаться от части дорогостоящего импортного оборудования и заменить его более дешевыми отечественными аналогами.

Напомним, сотрудники ЕМИИ уже убрали из залов предметы западноевропейского искусства, которые впоследствии передадут уральскому «Эрмитажу». Сейчас экспонаты в упакованном виде хранятся в фондах музея. Предполагалось, что центр «Эрмитаж-Урал» откроется в апреле 2021 года.

Это уже далеко не первый перенос сроков. До пандемии Covid-19 планировалось достроить здание на Вайнера, 11, к апрелю 2020 года. Само соглашение о создании в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в сентябре 2014 года, и тогда речь шла об открытии именитого музея в 2016 году. Однако долгое время свердловские власти не могли решить вопрос с финансированием, затем возникла проблема с поиском подрядчика. В 2018 году администрация Екатеринбурга все-таки заключила контракт с компанией «Атомстройкомплекс». Застройщик проводит реконструкцию музея на Вайнера, 11, и с нуля возвел здание фондохранилища на Вайнера, 16.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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