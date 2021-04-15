На первую выставку «Эрмитаж-Урал» привезут Ван Гога и Моне (ФОТО)

На первой выставке в «Эрмитаж-Урале», которая откроется 1 июля, будут картины Дега, Гогена, Ван Гога, Моне и других признанных французских художников. Музейщики рассказали, из чего будет состоять экспозиция.

Фердинан Руабе. Паж с собаками. XIX век. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Фотограф К. В. Синявский

Первая выставка будет называться «От романтизма к импрессионизму», на ней будут представлены французская живопись и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа.

Винсент Ван Гог. Пейзаж с домом и пахарем. 1889. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Фотографы П. С. Демидов, К. В. Синявский

«Экспозиция представит обширную панораму развития французского искусства в бурный XIX век, во всем многообразии существовавших в нем стилей и направлений, когда на смену классическим традициям пришли совершенно новые, революционные принципы изобразительного искусства. На выставке будет показано около 80 произведений, из них – 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов, – сообщили в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. – В составе выставки работы всемирно известных мастеров, таких как Поль Деларош, Элизабет Виже-Лебрен, Орас Верне, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие».

Поль Гоген. Taperaa mahana. 1892. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Фотографы П. С. Демидов, К. В. Синявский

Выставка «От романтизма к импрессионизму» разместится на первом этаже центра – она будет временной. А второй этаж займет постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV-XIX веков», многие экспонаты которой Эрмитаж подарил городу в знак благодарности за хранение своих шедевров в годы Великой Отечественной войны.

Эдгар Дега. Танцовщица. Ок. 1874. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Фотографы П. С. Демидов, К. В. Синявский

Напомним, соглашение о создании в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» было подписано в сентябре 2014 года, и тогда речь шла об открытии именитого музея в 2016 году. Но затем сроки постоянно отодвигались в связи с самыми разными причинами: поиск подрядчика, нехватка финансирования, пандемия коронавируса и так далее.

Виктор Башеро-Ревершон. Ссора животных. 1829. Холст, масло. Государственный Эрмитаж. Фотограф П. С. Демидов

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.04.21

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