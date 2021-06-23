Ван Гога и Моне доставили в Екатеринбург в 55 деревянных ящиках (ФОТО)

В Екатеринбург доставили около 80 работ известных художников-импрессионистов, в том числе – Винсента Ван Гога, Клода Моне и Поля Гогена. Некоторые картины никогда ранее не вывозили из Государственного Эрмитажа. Зрители увидят их на открытии выставки «От романтизма к импрессионизму» 3 июля.

Центр «Эрмитаж-Урал» начнет свою работу 3 июля – в этот день торжественно откроется выставка «От романтизма к импрессионизму». В экспозиции будет около 80 произведений, из них – 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов. Все экспонаты в Екатеринбург доставили из Государственного Эрмитажа в 55 деревянных ящиках. Сначала они сутки стояли в залах музея, чтобы пройти акклиматизацию, – рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. А накануне сотрудники провели распаковку и тщательный осмотр шедевров.

На выставке в «Эрмитаж Урале» будут представлены картины Гюстава Курбе, Клода Моне, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна и других величайших художников. Некоторые полотна ранее никогда не вывозили из Санкт-Петербурга. Например, первый раз стены Эрмитажа покинул «Пейзаж с домом и пахарем», написанный Ван Гогом в 1889 году, а также скульптура Альфреда Д'Орсэ «Наполеон на коне».

Как рассказали музейные работники, многие работы обычно не разрешают перевозить, поскольку они очень хрупкие. Но для открытия «Эрмитаж Урала» сделали исключение.

Выставка «От романтизма к импрессионизму» проработает в Екатеринбурге до 31 октября.

Напомним, соглашение о создании уральского филиала Эрмитажа было подписано в сентябре 2014 года, и тогда речь шла об открытии именитого музея в 2016 году. Но затем сроки постоянно отодвигались по самым разным причинам: поиск подрядчика, нехватка финансирования, пандемия коронавируса и прочее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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