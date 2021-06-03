На открытие «Эрмитаж Урала» потратят еще 21 миллион рублей

Администрация Екатеринбурга выделит дополнительные деньги на завершение подготовки культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал» к открытию. Музей должен открыть свои двери для посетителей 1 июля – к 80-летию эвакуации экспонатов Эрмитажа в Свердловск.

Согласно данным финансового департамента мэрии, на создание мемориальной композиции на эту тему и закупку необходимого оборудования потребуется еще 21 миллион рублей. Деньги были заложены в корректировке бюджета, которую сегодня одобрила профильная комиссия думы.

Как сообщал «Новый День», первая выставка в центре «Эрмитаж Урал» будет называться «От романтизма к импрессионизму». На ней будут представлены французская живопись и скульптуры XIX века из собрания государственного Эрмитажа. Екатеринбуржцы смогут увидеть картины Дега, Гогена, Ван Гога, Моне и других признанных французских художников.

Соглашение о создании уральского филиала Эрмитажа было подписано в сентябре 2014 года, и тогда речь шла об открытии именитого музея в 2016 году. Но затем сроки постоянно отодвигались по самым разным причинам: поиск подрядчика, нехватка финансирования, пандемия коронавируса и прочее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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