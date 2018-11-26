В Свердловской музкомедии Год театра откроют оперой-буфф «Моцарт VS Сальери»

Год театра в Свердловской области откроется 13 декабря премьерой театра музкомедии – зрителям представят постановку «Моцарт и Сальери». Опера-буфф Евгения Кармазина и Константина Рубинского – это новое комическое переосмысление известных мифов о великих композиторах.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минкульте, главные роли в постановке исполнят Евгений Толстов и Игорь Ладейщиков, Евгений Елпашев и Олег Прохоров. Также в спектакле заняты артисты хора и балета, «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова», группа «Изумруд».

Отметим, что в Свердловской области, как рапортуют власти, сейчас идет активная подготовка к проведению Года театра. Завершается формирование плана мероприятий, в который вошли обменные гастроли театров Свердловской области, создание новых постановок и проведение крупных фестивалей и форумов. Так, в июне 2019 года в Свердловской области состоится Культурный форум Уральского федерального округа.

Напомним, Год театра в России пройдет в 2019 году согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.11.18

Свердловское УФСБ задержало 700 кг красной икры с золотистым стафилококком. / Демидов почти догнал Бажова в голосовании по новому имени аэропорта. / Более чем из ста жилых домов-памятников Ирбита в 2019 году отремонтируют только восемь. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»