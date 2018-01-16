Пресс-конференция губернатора Куйвашева по итогам 2017 года (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Трансляция обновлена 10:47 (время московское)

10:47 «Это не моя инициатива, а наших кардиологов. Как вы знаете, почти полтора году у нас был съезд кардиологов, где обсуждались разные аспекты борьбы с недугами ССС. Реализация этого проекта была признана специалистами как наиболее важный шаг в предотвращении летальных исходов от заболеваний ССС. Дефибрилляторы – это простые устройства. Мы будем их дальше закупать. Это недорогое оборудование. Если из 90 сработает один – это во благо. Я вас уверяю, что в таких учреждениях, как здесь, в музее, они будут. Мы обучим персонал, как ими пользоваться. Начнем с мест государственных и муниципальных – музеи, школы, крупные учреждения здравоохранения. В конечном итоге с институтом кардиологи предусматриваем возможность установки в подъездах жилых домов – сначала в охраняемых. С детальными инструкциями по применению. Потом в остальных. В этом нет ничего плохого. По меняют специалистов, это очень эффективный способ спасения жизни», – ответил губернатор.

10:47 Новый День, Екатерина Норсеева: в Свердловской области будут устанавливать дефибрилляторы, насколько я знаю, по вашей инициативе. Но нет обучения населения, как ими пользоваться. Не преждевременно ли это? Может, стоит повременить? Или хотя бы начать обучать людей, чтобы это было во благо, а не во вред?

10:45 «Ио остался один. Идет ротация кадров. И всего лишь. Игорь Трофимов хороший специалист, он назначен на пост в ОКБ 1, там не менее важная и сложная работа. Это вопрос перемещения. Вопрос улучшения качества нашего министерского блока. Ротация важна и нужна. Министр экономики… заканчиваются формальные процедуры. На следующей неделе объявим, я надеюсь», – сказал губернатор.

10:40 Областная газета: 4 месяца вы возглавляете новое правительство, у нас два важный министерства – экономики и госимущества возглавляют ио. Чем объяснить? И когда ждать назначения?

10:39 В апреле приедет делегация Бюро выставок. Ей покажут план и концептуальное размещение объектов.

10:38 «Рецептов нет. Каждый конкурент силен и уникален. Все продвигают свои заявки. Почему мы пытаемся всех убедить? Россия более 150 лет ни разу не принимала выставку. В Париже, Осаке была. Мы сделали выводы по сравнению с прошлой кампанией, что принесло пользу заявке. Прошлую кампанию мы вышли в финал и только там уступили. По-другому работает Минпромторг. Мы как одна команда продвигаем Екатеринбург. К заявке относятся серьезно. Ее активно продвигает и глава государства и председатель правительства. Уверен, что и тема нашей кампании полно раскрывается в презентациях региона. Мы владеем компетенцией по теме нашей заявки – это медоборудование, программы и наш продукт для улучшения качества жизни», – сказал губернатор.

10:35 Павел Чумаков, Вести-Урал: Все помнят, что первая заявка была сильной, но уступили в последний момент. Какое преимущество в этот раз?

10:33 «У вас неверные данные. Мы растем по 3%. А в 2017 выросли на 7%. Это серьезная цифра. Если мы говорим о НДФЛ, это зарплата», – говорит Куйвашев. Вообще складывается ощущение, что он немного плавает. Но обещает выдать справку журналистке, которая задала вопрос про налоги.

10:32 Второй вопрос оттуда же – о налогах на доходы физлиц и падение их.

10:32 «Я не знаком (с постановлением Медведева). Мы стремимся к тому, чтобы у нас была рыночная экономика. Что плохого, что наши отельеры за время проведения ЧМ заработают для региона? Для своих сотрудников и компаний. Цены должны быть адекватны. Я уверен, количество гостиниц, которые появились в Екатеринбурге и радиусе 100 километров рамках подготовки к ЧМ не позволят сделать серьезный скачок в росте цен. Но есть обоснованность тарифов, есть антимонопольное законодательство. Ведомства будут следить, чтобы цены были не спекулятивными. А что касается изменений в сторону увеличения? Надо требовать и качества. Это нормально. Только не перегнуть палку. Кто будет баловать. возьмем на заметку», – Куйвашев.

10:30 ФедералПресс, Марина Тайсина: Роспотребнадзора выявил, что в регионах, где будет ЧМ, завышены цены на гостиницы. При этом есть постановление об ограничении цен. Как это контролируется на уровне региона?

10:29 «Не ко мне, а к Центробанку. Система не должна оказывать влияние на банковскую систему РФ. Чтобы реализация блокчейнов, продажа товаров и услуг происходили за счет криптовалют, эту сферу надо регулировать. Для того и существует государственная система, чтобы экономика страны... чтобы альтернативная единица не мешала развитию экономики. Я уверен, что еще предстоит масса дискуссий», – отметил Куйвашев, добавив, что пока не очень готов комментировать, пока нет позиции вышестоящих властей и специалистов ЦБ.

10:27 Очень важный вопрос.

10:27 Сейчас будут задавать вопросы из соцсетей. Вопросы не от журналистов, а от простых людей. «Будут ли внедряться в институты области специальность блокчейн? И как вы относитесь к развитию криптовалюты в регионе?"

10:26 «Переговоры уже состоялись. Проблемы действительно существуют в агентстве. Мы обменялись своим видением, улучшение сотрудничества. Мы направили предложения на руководителя ФМБА. Думаю, в кратчайшие сроки просмотрим предложение. Существенную часть вопросов сможем решить. Для этого необходимо будет подготовить документы, но о том, что у нас нет понимания, это неправда. Мы внимательно выслушали друг друга. Мы обо всех проблемах знаем. И агентство об этом знает», – Куйвашев.

10:24 «Зареченская ярмарка», Татьяна Ладейщикова: Напоминает про взаимодействия областного минздрава с ФМБА, которой подчиняется медицина всех «закрытых» городов. В 2017 году роддом открыли. Спасибо! Но вопрос взаимодействия продолжает стоять на повестке. Хотелось бы спросить – как наладить взаимодействие? И может под вашим руководством взять руководителей за руки и посадить за стол переговоров? И не выпускать, пока не договорятся?

10:23 «Это очень финансово емкий проект. В наших геологических условиях. Поиск инвесторов не прекращался ни на минуту. Мы ведем переговоры с частными инвесторами, смотрим разные модели по строительству второй и не только второй ветки метро. Я уверен, что метро… Нет, скажу по-другому. Мы сегодня реализовываем, вступили в гонку за право проведения Экспо-2025, не сомневаюсь, что мы победим, мы все в это верим, много делаем работы для этого. Реализация и проведения выставки даст стимул для строительства метро здесь в Екатеринбурге. Это будет необходимо для комфортного проведения мероприятия. Город получит все инвестиции. Что касается Бажовской, как только… это приличные деньги. Уверен, что метро в Екатеринбурге обязательно будет. Если это будет Экспо, будет значительно быстрее. Чтобы привлечь инвесторов, нужна платформа, нужна экономическая база. Мы постоянно занимаемся применением и формулировкой задач для наших инвесторов. Провели переговоры с рядом российских и зарубежных. наши предложения по реализации проекта в стадии рассмотрения инвесторами. Как будут понятны сроки, партнеры, финансовые модели, вы узнаете», – сказал губернатор.

10:20 Интерфакс, Екатерина Кононова: Про перспективы строительства метро в Екатеринбурге. Если не будет инвестиций и федеральных вливаний, будут ли строить вторую ветку? И планируется ли достроить станцию Бажовскую?

10:19 «Решать про улицы должны жители. Как губернатор говорю – должны пройти соответствующие процедуры Но это не должно быть административно сверху. Если есть инициатива, она должна быть рассмотрена. Что касается меня лично, конечно, я за то, чтобы справедливость в истории всегда была. На каких улицах жить или в каком городе – переименованном или нет – решать людям», – говорит Куйвашев.

10:18 ТАСС Павел Осинцев: В начале года администрация сказала, что не планирует переименовать улицу Володарского в Богоявленскую. Как вы относитесь к переименованию улиц в Екатеринбурге? Ну, и звучала идея о переименовании области.

10:17 Губернатор анонсировал ответы на вопросы журналистов, а получился все равно монолог.

10:17 «Неплохих успехов добились в спорте. СО стала самым спортивным регионом страны. Это и строительство сооружений – не менее 70 в год. Будем продолжать это. Ну и особые усилия по подготовке к матчам ЧМ-2018. Екатеринбург-арена сдана. Там завершены все работы. Осталось вокруг стадиона навести косметический порядок. На решение всех задач есть средства в бюджетах города и области. Мы обязательно продемонстрируем всему миру готовность Урала принимать соревнования на самом высоком уровне. Продвижение заявки на 2025 год – огромный объем работы. Нарастает частота наших миссий и мероприятий. И, конечно, Иннопром и сто лет со дня гибели царской семьи Николая 2. Приезд анонсировал патриарх. будет огромное количество гостей и необходимо с вами подготовить к этим трагическим… годовщине этих событий».

10:14 Областное телевидение задает вопрос про развитие. «Свердловская область сохранила лидерские позиции по макропоказателям. Индекс промышленного производства на ноябрь 2017 года – почти 4% роста. Особенно радует, что в обрабатывающих производствах процент выше. Объем отгруженной продукции по итогам 11 месяцев – 11,5% рост. Растут урожаи. Намечена программа по строительству школ. В 2017 году реконструкция и строительство новых школ велись. Планы, анонсированные ранее, будут реализованы в 2018 и 2019 году. Мы неплохо развиваем систему образования. нам предстоит с нами развить медицинскую помощь. По уровню финансирования высокотенологичной медпомощи уступаем лишь Москве Наша задача развить систему «первички». Мы приобретаем ФАПы, автомобили скорой помощи. Будем продолжать эту работу», – говорит Куйвашев .

10:12 Губернатор поздравил журналистов с профессиональным праздником и новым годом. Вступил, однако, не с темы президентских выборов, а со слов про пятилетку развития.

10:08 Губернатор подкрался незаметно – пришел в сопровождении своего зама Павла Крекова.

10:07 «Пресс-конференция будет длиться около полутора часов», – говорят в ДИПе.

10:04 В зале очень много представителей муниципальных СМИ, в основном, главных редакторов – сегодня, помимо пресс-конференции, пройдет и традиционный прием-бал губернатора по поводу Дня российской печати. По информации ДИПа, муниципалам очень интересна тема строительства ФОКов. «Вот до чего ваш ЗОЖ довел», – шутят работники резиденции.

10:03 Фотографы выстроились в очередь, губернатор немного задерживается.

Екатеринбург (Новый День, служба информации) – Сегодня, 16 января, губернатор Свердловской области дает традиционную ежегодную пресс-конференцию. Как ожидается, на ней он подведет итоги года 2017 и проанонсирует планы на год текущий, рассказав, как будет жить и развиваться регион. Предлагаем вам в режиме реального времени проследить за тем, о чем будет говорить с журналистами уральских СМИ Евгений Куйвашев.

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