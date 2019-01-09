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Среда, 9 января 2019, 13:11 мск

Новости Екатеринбург

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Куйвашев пообщается с прессой на следующей неделе

Традиционная пресс-конференция свердловского губернатора Евгения Куйвашева по итогам предыдущего года состоится, скорее всего, в начале следующей недели. Планируется, что глава региона пообщается с представителями СМИ в понедельник, 14 января. После пресс-конференции состоится и ежегодный Бал прессы, приуроченный ко Дню российской печати (отмечается 13 января).

Встреча со СМИ состоится на Центральном стадионе Екатеринбурга, где минувшим летом проходили матчи чемпионата мира по футболу. Арена, напомним, часто пустует, руководство находится в постоянном поиске мероприятий, за проведение которых можно было бы получить деньги.

Как напоминает «Новый День», в прошлом году губернаторская пресс-конференция впервые прошла не в конце «отчетного» года, а в начале нового. В течение рекордных для себя двух часов Куйвашев отвечал на вопросы журналистов в музее «Россия – моя история». При этом тогда же представители СМИ пожаловались на редкость встреч с губернатором. В частности, теперь уже экс-главред «КП-Урал» Андрей Горбунов предлагал главе региона устраивать встречи с руководителями уральских СМИ каждый месяц. «Вас не устраивает что ли этот формат?» ‒ не согласился тогда губернатор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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