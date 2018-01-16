«Чем вас этот формат не устраивает?» Ответ СМИ на вопрос губернатора Евгения Куйвашева (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге наконец-то прошла пресс-конференция губернатора Евгения Куйвашева по итогам 2017 года. С опозданием на три недели от обычного времени – все прошлые годы, включая сроки предыдущих глав регионов, итоговые встречи с прессой проходили в конце декабря. В этот раз губернатору потребовалось больше времени на подготовку. По крайней мере, занятостью объяснили перенос его подчиненные. «Зато, – обещали в департаменте информполитики, – мы будем обладать полнотой информации, чтобы разговаривать об итогах всего года».

Еще в ДИПе обещали удивить с выбором места. Не сказать, чтобы произошла сенсация – музей «Россия – моя история», открытый с большой помпой и даже успевший оскандалиться, не привлекает огромных потоков посетителей, в отличие, скажем, от того же Ельцин Центра. Так что фокус не удался. Пресс-конференция в библиотеке Белинского в год литературы была более изящным решением.

С яркостью тоже не задалось. Из всего, что заполнилось журналистам, можно, пожалуй, выделить несколько ответов губернатора:

– про гипотетический снос памятника Ленину на площади 1905 года, что не особо расстроит Евгения Куйвашева, случись такое;

– про то, что снос телебашни – это уже вопрос решенный, который, вопреки логике губернатора же, не надо обсуждать с горожанами (хотя ранее во время этой же пресс-конференции, говоря о переименованиях улиц и сносе значимых объектов, Куйвашев демократично подчеркивал, что решать – жителям);

– про то, что Куйвашев надеется на благоразумный выбор россиян и уральцев в частности, которые не проголосуют за Ксению Собчак на выборах президента России.

И еще, пожалуй, можно выделить новую манеру губернатора, подсмотренную, вероятно, у президента России Владимира Путина, который в своих ответах журналистам про Навального никогда не называет оппозиционера по имени. То же самое произошло, когда Куйвашева спросил журналист «Джастмедиа» Евгений Катыхин про деятельность Евгения Ройзмана на посту главы Екатеринбурга. Он не именовал его ни «мэром», ни «Евгением Вадимовичем», ни «Тем-Кого-Нельзя-Называть», ответив максимально размыто: «Люди оценят».

Интересным можно было бы назвать новшество пресс-конференции с вопросами из соцсетей, хотя видно было, что журналистам эта затея не особо понравилась (не все представители СМИ успели спросить, о чем хотели, а соцсетям отдали право на целых три вопроса). Идея была хороша. Но реализация подкачала. Неизвестно, кто отбирал вопросы из соцсетей – ДИП или администратор паблика «Типичный Екатеринбург» Андрей Казанцев, но все они оказались не в кассу. Или слишком скучные, или слишком заумные. Один – про работу яслей в Среднеуральске до 6 часов вечера («А хотелось бы до семи»). Второй – про обманутых дольщиков. Третий – про блокчейн и биткоины, что, может быть, и интересно узкому кругу лиц, но точно было не по адресу.

Встреча длилась два часа. Вопросы были разные: про глобальные планы и про чаяния маленьких муниципалитетов, журналистам приходилось выбирать, о чем спросить (не всем, конечно, но большинству). Так что предложение главреда «КП-Урал» Андрея Горбунова было встречено представителями СМИ позитивно. Он попросил Евгения Куйвашева взять пример с президента Владимира Путина и периодически устраивать общение с местной прессой. Например, на площадке «Комсомолки». «Вас не устраивает что ли этот формат?», – удивился губернатор. И если бы у журналистов была возможность ответить, они бы сказали: «Не устраивает». Пресс-конференция проводится раз в год. Куйвашев почти не встречается со СМИ, если не считать коротких пресс-подходов на мероприятиях типа «Иннопрома», где явно не успеть спросить обо всем. Особенно представителям муниципальных СМИ.

Поэтому: «Да, формат не устраивает». Просто надо чаще встречаться. Можно даже брать пример не с Владимира Путина, а с Эдуарда Росселя, который устраивал пресс-конференции раз в месяц, знал журналистов в лицо и не боялся отвечать на их вопросы чаще, чем раз в год.

Полный текст пресс-конференции губернатора читайте по ссылке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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