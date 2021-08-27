Куйвашев пообещал Дамиру Юсупову и его землякам школу, «как в Академическом»

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня работал в Полевском. За день до этого он по традиции призвал жителей этого города подготовить вопросы и предложения к нему.

Одна из просьб полевчан – новая школа. Это пожелание Евгению Куйвашеву передал Герой России – летчик Дамир Юсупов, который два года назад в Подмосковье смог посадить самолет с отказавшими двигателями без трагических последствий.

«Мы встретились на улице во время объезда, – рассказал в своем Instagram губернатор. –

Дамир показал мне микрорайон Зеленый Бор, рассказал, что там очень удобно жить, но нужна школа. Жители микрорайона собрали подписи под обращением ко мне и к министерству образования, Дамир его тоже подписал. Я – обеими руками за новую школу, сам готов такие письма подписывать. Здесь мы уже запланировали шикарный проект – копию современной школы из Академического на тысячу мест. Все остальные города будут завидовать! Но в них мы в ближайшие три года тоже построим 21 современную школу».

Кроме того, губернатор заехал на стройплощадку, где возводятся новые секции пятиэтажного жилого дома, куда вскоре переедут жители аварийных домов. Первая секция многоквартирника сдана в 2018 году. Новую очередь – это ещё 61 квартира – планируется достроить до конца года на бюджетные средства. Это позволит расселить семь домов в Полевском, где живут 55 человек. Остальные квартиры планируется передать детям-сиротам.

На встрече с ветеранами губернатор обсудил возрождение дендрария, который был здесь прежде. К этому моменту площадку полностью благоустроили и начали высаживать новые деревья. Инициаторами проекта стали сами ветераны. Другой план, который Полевскому только предстоит воплотить, – это преобразование территории улицы Коммунистическая. Проект «Новая Коммунка» буквально вчера победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений и получил грант в 80 миллионов рублей. Уже в 2022 году на центральной городской улице развернутся масштабные благоустроительные работы.

Как уже писал «Новый День», во время пресс-конференции в январе 2019 года Евгений Куйвашев заявил: «Поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет. Там комфортно и безопасно».

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 27.08.21

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