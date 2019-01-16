В Полевском комфортно жить, а что в Реже – не знаю, – как губернатор Куйвашев ответил на вопросы о проблемах в области

Ежегодная пресс-конференция губернатора свердловской области Евгения Куйвашева сегодня стала рекордной по времени – два с половиной часа. Задать свои вопросы смогли практически все желающие журналисты. Но, к сожалению, многим ответам губернатора не хватало конкретики. По отдельным темам он прямо отвечал, что информацией не владеет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подводя итоги 2018 года, Куйвашев назвал самые, с его точки зрения, значимые события: выборы президента, «Иннопром», матчи чемпионата мира, борьбу за проведение «Экспо-2025». Причем последнее мероприятие, по мнению Куйвашева, будет иметь длительный «кумулятивный эффект» для региона, и неважно, сколько это стоило: «Нам что, надо было на телеге приехать и в ночлежке жить?»

Вопросы региональных журналистов, впрочем, показали, что свердловчан на местах волнуют совершенно другие вопросы, например, состояние здравоохранения: во многих территориях не хватает узких специалистов. «За пять лет закроем потребность в специалистах», – пообещал губернатор, но признал, что ситуацией по конкретным городам, например, Режу, не владеет.

Добавим, что ситуацией он не владеет не только по Режу. Например, в 2018 году на территории Свердловской области должны были появиться 17 новых фельдшерских пунктов, но, как выяснил во время новогодних каникул депутат Госдумы Андрей Альшевских, половина из них не работает. Сегодня депутат доложил об этом заместителю министра здравоохранения РФ Евгению Камкину, и тот пообещал взять под личный контроль ситуацию с неработающими ФАПами в поселках Свердловской области.

Не смог Евгений Владимирович и объяснить, почему жители Екатеринбурга должны платить почти в три раза больше за вывоз мусора, чем челябинцы. «В некоторых субъектах с квадратного метра берется... Это работа РЭК, которая считает расстояние до полигона, зарплаты. Хотите – дадим вам весь расклад. У меня министр на круглых столах объясняет. Мы в наших газетах объясняем», – со вздохом сказал губернатор. Иными словами, с точки зрения Евгения Куйвашева, тарифы для свердловчан сформированы правильно. В таком случае, будем надеяться, он не забудет фразу председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который на днях напомнил губернаторам об их личной ответственности за справедливость тарифов на вывоз мусора: «Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов [на вывоз мусора] лежит на региональных властях, на губернаторах», – заявил он на совещании с вице-премьерами.

Достаточно обтекаемо ответил губернатор и на ряд других вопросов: о бегстве молодежи из малых городов («поверьте мне, с Полевского никто уезжать не хочет, там безопасно и комфортно»), о работе на территории области системы «112» («а почему в этом начала разбираться Счетная палата?»), о борьбе с лишними тратами бюджетных средств («а мы боремся!»). Глава региона вроде бы и не отказывался от ответа, но, по сути, отделывался общими фразами и обещаниями разобраться. Отметим, что жалобы на конкретных мэров, а также на работу департамента информполитики он сразу же переадресовал своему новому заместителю Сергею Бидонько.

Оживление в зале вызвало только актуальное в последние дни упоминание о количестве яиц в стандартной упаковке. «На Урале в упаковке всегда будет 10 яиц. Нет, дам поручение – не менее 12 яиц!» – заявил губернатор, добавив: «Я не шучу». Этот момент, единственный из всей пресс-конференции, подхватили федеральные СМИ и телеграм-каналы. «Губернатор Екатеринбурга Куйвашев «присел на яйца» – теперь там появятся упаковки по 12 штук. Мы начинаем понимать логику федерального центра – там ставят на регионы таких чиновников, которые полностью дискредитируют статус публичного политика. Цель Путина – сделать так, чтобы политик в стране был только один. Именно поэтому губернаторы, которым не нужно заботиться о переизбрании, считают яйца, а не решают системные проблемы», – написал телеграм-канал «Бойлерная».

Свердловский политолог Сергей Мошкин заявил РИА «Новый День», что сегодняшняя пресс-конференция прошла достаточно традиционно. «Не было ничего сенсационного, никаких откровений. Хорошо, что интерес у прессы по-прежнему высокий, вопросов много, а что касается откровенности и компетентности ответов – а что он еще мог сказать, если и ситуация аховая, и гордиться-то особо нечем. В продвижение заявки на «Экспо» было вложено немало, но мы проиграли. Чемпионат мира – да, событие, но Екатеринбург был всего лишь одной из площадок. Что касается реплики про яйца – что ж, у него сохранилось чувство юмора. Это уже неплохо», – считает эксперт.

Екатеринбург, служба информации

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