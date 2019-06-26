Медсестра, сообщившая о низких зарплатах областному прокурору, рассказала, что ей подкинули в кабинет запрещенные вещества (ДОКУМЕНТЫ)

Методы давления, аналогичные тем, что пытались использовать в деле против Ивана Голунова, могли быть использованы и в уральской глубинке – в Серове, где до сих пор не поставлена точка в скандале о низких зарплатах медработников. Только вместо журналиста – медсестра, а вместо мефедрона – марганцовка. Накануне медсестра, рассказавшая областному прокурору Охлопкову правду о зарплатах медиков и местной коррупции, получила дисциплинарное взыскание – выговор. В том числе – за хранение запрещенных веществ, которые, по словам собеседницы агентства, обнаружили в ее кабинете как раз в ее отсутствие.

Парвин Салаева рассказала, что получила официальный выговор от главврача больницы Ивана Болтасева за якобы «найденные нарушения» при осмотре ее кабинета. По словам Парвин, осмотр кабинета проходил в тот момент, когда она была на выездном приеме у областного прокурора Охлопкова 30 мая и куда ей очень не рекомендовали ходить. Среди выявленных нарушений – не выкинутая одноразовая шапочка, включенный дезинфицирующий аппарат, пыль на шкафчике и «запрещенные вещества», а именно – марганцовка.

Собеседница агентства подчеркивает, что найденный препарат (перманганат калия) – не ее, за несколько дней до описанных событий у нее в кабинете уже проходила проверка, никаких нарушений выявлено не было. Парвин Салаева говорит, что вещества ей могли подкинуть – и чтобы разобраться в этой ситуации, она сообщила о произошедшем в полицию. Представители правопорядка заявление приняли, в течение 30 дней должны дать ответ о квалификации случившегося.

«5 июня мне принесли уведомление о результатах осмотра кабинета и выявленных нарушениях и потребовали подписать документ. Среди нарушений перечислялись: не выкинутая одноразовая шапочка, не выключенный прибор и марганцовка, – рассказала Парвин Салаева. – Никакой марганцовки в шкафу у меня не было, тем более я не хранила прекурсоров наркотических веществ, как звучит это сейчас устно от старшего медперсонала и в служебных записках от главного врача Болтасева (калия перманганат, так в народе называют марганцовку, был внесен в список прекурсоров в 2015 году). Я сразу вызвала полицию. Приехал сотрудник УВД, я написала заявление, оно было принято. О результатах рассмотрения меня обещали поставить в известность через 30 дней, т.е. на следующей неделе».

Парвин Салаева считает, что произошедшее очень похоже на попытку давления, и это не единственный случай. «Накануне визита к прокурору мне на словах передали угрозы: «Помни, что у тебя маленький ребенок, ты же не хочешь, чтобы сиротой остался», – рассказала собеседница агентства. Визит, тем не менее, состоялся.

31 мая сотрудницы первой городской и детской поликлиник пришли на выездной прием граждан, который проводил в Серове облпрокурор Сергей Охлопков. Медсестры попросили разобраться, почему не выполняются майские указы президента о размере заработной платы медперсонала в отсутствие необходимых для работы расходных материалов и при расхождении данных о зарплатах в отчетах и в реальности. Кроме того, был поднят вопрос о преследованиях работников, рассказавших об этих проблемах СМИ.

Напомним, 26 апреля в ленте и на канале агентства «Новый День» вышло заявление младшего медперсонала Серовской больницы № 1 о мизерных зарплатах – с требованием выполнения майских указов президента. В сюжете медсестры говорили, какие в реальности деньги они получают за свою работу – чуть более 10 тысяч рублей. По их словам, показатели зарплат в областном министерстве в разы отличаются от реальных. По документам, которые руководство медучреждения направляет в областное министерство, майские указы президента России Владимира Путина выполняются и врачи получают в среднем по 68 тысяч рублей, а медсестры – по 30,5 тысячи рублей. Выступившие медсестры предоставили платежки, которые свидетельствуют о том, что их зарплата колеблется в пределах 11-15 тысяч рублей. Отметим, что о низких зарплатах учителей, врачей в разных регионах страны говорилось в ходе прямого эфира с Владимиром Путиным. Как говорили ведущие встречи, таких сообщений на прямую линию с президентом поступило очень много, из разных территорий.

К концу этой недели должны стать известны результаты проверки облпрокуратуры, которая была назначена после обращения медиков к Охлопкову.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 26.06.19

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