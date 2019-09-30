«Работать нормально невозможно»: уральская медсестра, боровшаяся за исполнение «майских указов» по зарплате, увольняется

Медсестра из Серова Парвин Салаева написала заявление об увольнении. Об этом рассказала сама девушка «Новому Дню». Она объяснила, что устала бороться.

Парвин весной этого года обратила внимание на то, что в Серове не исполняются майские указы президента Путина в части зарплат медработников. «Все начиналось для того, чтобы по справедливости, без обмана было. А сейчас со всеми, кто недоволен был, «поговорили» – и все. Всех резко стало все устраивать, все просто смирились. Со мной не получается «договориться» – у меня раз в неделю или выговор, или штраф. Работать нормально в такой ситуации невозможно – ты все время на войне какой-то! Мне или из судов не вылазить, или не работать остается. Я прошла всех – надзоры, полицию, прокуратуру, СК и даже ФСБ, на прямую линию президента и министра здравоохранения писала. Никто ничего не сделал. Ничего тут не поменять», – объяснила Парвин Салаева.

Она рассказала, что отработает положенные по закону две недели с момента вручения заявления руководству, и уйдет из больницы. «Я верила, что так нельзя – обманывать в зарплате, ставить просроченные вакцины прививочные детям, так, что у них ноги отнимаются, выносить неверные диагнозы и отбиваться потом от родственников умершего, бухать прямо на работе чуть не за операционным столом, да много чего еще», – сказала она.

Отметим, о ситуации с зарплатами медработников в Серове «Новый День» рассказывал еще весной – история тогда вызвала широкий резонанс. В июле на пресс-конференции губернатора Свердловской области после вопроса корреспондента нашего агентства Евгений Куйвашев пообещал, что с девушкой свяжется один из его заместителей, однако вице-губернатор Сергей Бидонько (он, кстати, еще год назад был депутатом от Серова в Госдуме РФ) отказался от «миссии», сославшись на то, что это в компетенции его коллеги Алексея Орлова. В итоге, как пояснила сама Салаева, никто с ней на связь не вышел.

Напомним, 26 апреля в ленте и на канале агентства «Новый День» вышло заявление младшего медперсонала Серовской больницы № 1 о мизерных зарплатах – с требованием выполнения майских указов президента. В сюжете медсестры говорили, какие в реальности деньги они получают за свою работу – чуть более 10 тысяч рублей. По их словам, показатели зарплат в областном министерстве в разы отличаются от реальных. По документам, которые руководство медучреждения направляет в областное министерство, майские указы президента России Владимира Путина выполняются и врачи получают в среднем по 68 тысяч рублей, а медсестры – по 30,5 тысячи рублей. Выступившие медсестры предоставили платежки, которые свидетельствуют о том, что их зарплата колеблется в пределах 11-15 тысяч рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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