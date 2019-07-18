Нет халатов, обуви и адреналина, зарплата ниже средней: прокуратура проверила Серовскую горбольницу (Документ)

Свердловская прокуратура провела проверку Серовской городской больницы после жалоб работников и публикаций в СМИ. Напомним, первым о ситуации рассказал «Новый День» весной этого года, когда медики пожаловались на низкие зарплаты, существенно меньшие, чем предполагают «майские указы». У некоторых медсестер они составляли около 11 тысяч в месяц.

После внутренних проверок, которые, впрочем, не особенно изменили ситуацию, началось давление на активистов из числа работников, заявивших в СМИ о имеющихся в медучреждении проблемах. В частности, медсестре Парвин Салаевой, по ее словам, пытались подбросить на рабочее место прекурсор наркотика (пермаганат калия (марганцовка), который был внесен в перечень запрещенных веществ в 2015 году).

Девушка и еще несколько ее коллег обратились к областному прокурору Сергею Охлопкову во время его выездной работы в Серове, после чего в горбольнице началась проверка. Она подтвердила некоторые жалобы медиков на ситуацию с зарплатами и оснащенностью препаратами и спецодеждой.

Как говорится в ответе прокурора на имя Салаевой (документ есть в распоряжении редакции), средняя заработная плата среднего медперсонала больницы за 2018 год составила 28 918 рублей, а за 1 квартал 2019 года – 30 542,2 рубля. Это соответствует целевым показателям, которые установил региональный минздрав для Серовской городской больницы. При этом средняя зарплата среднего же медперсонала детской поликлиники СГБ составила по итогам 2018 года 25 055,8 рубля, а по итогам 1 квартала 2019-го – 22 672, 25 рубля.

«Причиной снижения заработной платы в детской поликлинике в 1 квартале текущего года явилось отсутствие стимулирующих выплат. Наиболее низкая средняя начисленная заработная плата выявлена у 4 работников: у медицинского регистратора, медицинского статиста, медицинской сестры по массажу и медицинской сестры процедурной дневного стационара. Их средняя заработная плата за 4 месяца 2019 года составила от 13 376 рублей до 14 130,5 рубля. При этом фактов выплаты заработной платы сотрудникам больницы ниже установленного федеральным законодательством уровня минимального размера оплаты труда не выявлено», – сказано в документе.

В нем говорится и о том, что проверка подтвердила нарушения по обеспечению медработников средствами индивидуальной защиты – перчатки выдавались не по размеру, специальная обувь не выдавалась вовсе, так что сотрудники принимали пациентов, кто в чем может. Это касается амбулаторно-поликлинического, и детского отделений Серовской горбольницы. Впрочем, после прокурорской проверки в мае в медучреждении завели личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты работникам, об этом также сказано в письме из надзорного ведомства.

Наконец, проверка выявила то, что в противошоковой аптечке перевязочной хирургического кабинета нет адреналина, который нужен при анафилаксии. Случись у больного сильная аллергическая реакция, медикам пришлось бы бежать за препаратом на другой этаж, что, по мнению прокуроров, «может привести к невозможности оказания экстренной медицинской помощи пациенту».

По итогам проверки в адрес минздрава Свердловской области было внесено представление, главный врач вызван для составления административных протоколов по статьям 5.27 и 6.3 КоАП РФ о нарушении трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, вице-губернатору Алексею Орлову направлено предложение внимательнее следить за зарплатами медиков.

Напомним, на этой неделе во время пресс-конференции губернатор Свердловской области, отвечая на вопрос «Нового Дня» о ситуации с зарплатами медиков в Серове пообещал разобраться с историей. «Если объективно столько получают медсестры, я уверяю, исправим и виновных накажем», – сказал он. Он также попросил корреспондента РИА «Новый День» поделиться контактами медиков из Серова, зарплаты которых не дотягивают до майских указов. Но после окончания мероприятия сам глава региона и его помощники ушли, поэтому корреспондент «Нового Дня» подошла к вице-губернатору Сергею Бидонько, который задержался, – к тому же он работал в Карпинске и был депутатом Госдумы от Серова. Но тот телефоны медиков записывать не стал, сказав, что вопросом будет заниматься первый вице-губернатор Алексей Орлов. Его быстро найти не удалось, поэтому контакты были переданы представителям департамента информполитики. На момент публикации материала получить комментарии представителей Серовской городской больницы не удалось.

Медики о низких зарплатах

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.19

В Каменске-Уральском на остановке нарисовали карточных королей, похожих на Путина и Медведева (ФОТО). / У «Дирижабля» джип столкнулся с автобусом. Приехали две реанимации (ФОТО). / Облизбирком обнародовал доходы и имущество участников довыборов в Госдуму по Серову. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»