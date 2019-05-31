Серовские медсестры на личном приеме у прокурора области попросили проверить выполнение майских указов президента в медучреждениях

Областная прокуратура будет разбираться в ситуации с зарплатами в медучреждениях Серова. Накануне с этим вопросом на личный прием граждан к руководителю надзорного ведомства Сергею Охлопкову пришли несколько сотрудников местных больниц. По итогам встречи было написано заявление на имя прокурора.

На личный выездной прием граждан к Сергею Охлопкову пришли сотрудницы первой городской и детской поликлиник. Медсестры попросили разобраться, почему не выполняются майские указы президента о размере заработной платы медперсонала, отсутствуют необходимые для работы расходные материалы, а данных о зарплатах в отчетах и в реальности сильно расходятся. Кроме того, был поднят вопрос о преследованиях работников, рассказавших об этих проблемах СМИ. В том числе, почему их жалобы в местную прокуратуру оказываются на столе у их же начальства, а никаких законных действий по ним не предпринимается. Согласно статье 6 федерального закона 59 преследование гражданина, обратившегося в надзорный орган с просьбой о проверке законности, а также разглашение сведений об этом – запрещено. В Серове все происходит наоборот.

«Мы рассказали Сергею Алексеевичу, что хотели только одного: соблюдения майских указов президента по заработной плате и выполнения норм по трудовому распорядку. Но после нашего выступления в СМИ нас буквально загнобило начальство, всем работникам больницы в приказном порядке запрещено общаться со СМИ, и в особенности с информационным агентством «Новый День», где вышел сюжет с нашими заявлениями», – рассказала одна из участниц встречи Парвин Салаева.

По ее словам, по итогам встречи было написано заявление с просьбой о проверке. «Мы постарались объяснить в беседе с прокурором, что не хотим никакой смуты и очень любим свою работу. Но жить на 11 тысяч рублей – уже невыносимо, – продолжает собеседница агентства. – Какие-то проверки уже прошли, но какие бумаги показывают инспекциям – мы не знаем. А тех, кто выступил и рассказал о проблемах, записывают во враги».

Напомним, 26 апреля в ленте и на канале агентства «Новый День» вышло заявление младшего медперсонала Серовской больницы № 1 о мизерных зарплатах – с требованием выполнения майских указов президента. В сюжете медсестры говорили, какие в реальности деньги они получают за свою работу – чуть более 10 тысяч рублей. По их словам, показатели зарплат в областном министерстве в разы отличаются от реальных. По документам, которые руководство медучреждения направляет в областное министерство, майские указы президента России Владимира Путина выполняются и врачи получают в среднем по 68 тысяч рублей, а медсестры – по 30,5 тысячи рублей.

Медики рассказали о своих зарплатах

На встречу со СМИ пришли более 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница». Они заявили, что зарплаты в 30 тысяч никто из них не видел, жалобы в прокуратуру и полицию не помогают – людей попросту не хотят слушать и отказываются реагировать на их заявления.

На сюжет отреагировали в областном минздраве. В Серовских медучреждениях была проведена проверка, результаты которой представители министерства и ТФОМС огласили 10 дней назад на встрече с медиками.

«По результатам проверки установлено, что положение об оплате труда Серовской городской больницы согласовано с Министерством здравоохранения Свердловской области и соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим систему оплату труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области», – привела слова директора филиала ТФОМС Свердловской области по Северному управленческому округу Натальи Палабужевой газета «Глобус».

Теперь разбираться в этом будут еще и надзорные органы. В заявлении пришедших на встречу медсестер есть вопросы о зарплатах, о премиальных и компенсирующих выплатах, о закупке лекарств на аукционах и выдаче спецодежды.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова сообщила «Новому Дню»: «Заявление медперсонала серовской городской больницы принято в работу. Дело стоит на личном контроле прокурора области Сергея Охлопкова».

Серов, Таисья Юсупова

Серов. Другие новости 31.05.19

Союз архитекторов назвал пять площадок для строительства храма святой Екатерины. / На Полевском тракте столкнулись четыре машины, одна сгорела (ФОТО). / В мэрию Екатеринбурга поступило почти 10 тысяч предложений по строительству храма. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»