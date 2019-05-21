Зарплатный скандал в Серове: работники больницы идут в Генпрокуратуру, а ТФОМС доложил, что все хорошо

Накануне в Серове прошла встреча сотрудников местной городской больницы, представителей ТФОМС Свердловской области и регионального минздрава. Поводом собраться стали жалобы медперсонала, с которыми сотрудники ГБ выступили в СМИ. В частности, медсестры рассказывали, что вынуждены выживать на 11 тысяч рублей в месяц и в подтверждение предъявляли зарплатные квитанции. Между тем, по документам, которые руководство медучреждения направляет в областное министерство, майские указы президента России Владимира Путина выполняются и врачи получают в среднем по 68 тысяч рублей, а медсестры – по 30,5 тысячи рублей.

Те из медработников, которые выступили с заявлениями в СМИ, сообщили «Новому Дню», что не ждали, что проверка покажет нарушения в деятельности руководства. И их опасения подтвердились. «По результатам проверки установлено, что положение об оплате труда Серовской городской больницы согласовано с Министерством здравоохранения Свердловской области и соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим систему оплату труда работников государственных учреждений здравоохранения Свердловской области», – приводит слова директора филиала ТФОМС Свердловской области по Северному управленческому округу Натальи Палабужевой газета «Глобус».

По ее словам, целевые показатели средней зарплаты медработников выполняются на 100% по врачам и на 104% по среднему персоналу. При этом руководство больницы согласилось пересмотреть положение о премировании сотрудников, чтобы отдельных работников можно было поощрять, даже если у больницы есть кредиторская задолженность.

В конце переговоров, как сообщает «Глобус», вопросов ни у кого из собравшихся не возникло, однако слово взяла медсестра отделения функциональной диагностики Лариса Люлякина. «Хотелось бы сказать в защиту нашей поликлиники, потому что были сказаны обидные вещи со стороны соцсетей, где говорилось, что все очень плохо в поликлинике. Человек – Парвин, – которая говорила, она не является сотрудником нашей поликлиники. И в «бунте врачей» не состоит ни одного нашего врача. От отделения функциональной диагностики хочется сказать, что мы всегда обеспечены медицинским материалом, всегда были расходные материалы. Если они заканчивались, подавалась заявка и всегда они нам предоставлялись. Поэтому обидно, что идут разговоры, комментарии о том, что у нас все очень плохо. У нас не «очень плохо». Есть проблемы, но они решаются», – цитирует ее издание.

Сама медсестра Парвин Салаева пояснила «Новому Дню», что никогда и не представлялась сотрудником детского отделения, поскольку она работает в поликлинике № 1. Выступление Люлякиной она объяснила тем, что та председательствует в молодежной организации. Что касается встречи, то на ней не присутствовала большая часть сотрудников больницы, устроивших бунт. «У меня была работа в поликлинике, а встреча была в детской больнице, почти никого не было, кто мог высказаться и выразить свое мнение. Людей собрали и сказали, что накажут проверками, если кто-то будет выступать», – сообщила Салаева, отметив, что слово в итоге получили те, кто находится в хороших отношениях с руководством больницы.

По ее словам, иного результата проверки никто и не ждал. «Мы обратились с просьбой провести проверку в прокуратуру, и в нашу, местную, и в Генпрокуратуру. Дальше – в суд», – сказала «Новому Дню» Салаева, уточнив также, что пыталась записаться на прием к главврачу Ивану Болтасеву, однако всякий раз ей отвечали отказом, ссылаясь на занятость руководителя.

Сотрудники больницы пожаловались на низкие зарплаты

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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