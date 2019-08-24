Куйвашев собирает чиновников и врачей на совещание из-за ситуации в здравоохранении региона

Свердловский губернатор в ближайшее время проведет совещание по проблемам здравоохранения в регионе. По данным департамента информполитики Свердловской области, члены правительства, представители медицинского сообщества, включая средний медицинский персонал, врачей и профсоюзных лидеров обсудят кадровые вопросы и доступность и качество медицинской помощи на Урале.

Напомним, что на этой неделе массово уволились врачи уже второй больницы в Нижнем Тагиле – вслед за хирургами Демидовской больницы заявления на стол кадровикам положили их коллеги из ЦГБ № 1. Медики объяснили, что не могут работать в условиях жесткого дефицита кадров, постоянных повышенных нагрузок и невысоких при такой занятости зарплат.

О том, что в регионе не выполняются майские указы президента по оплате труда медиков, «Новый День» уже писал на примере Серова, где медсестры рассказали, что получают по 11 тысяч рублей. В доказательство они приводят квитанции из бухгалтерии об оплате.

Кроме того, в Свердловской области складывается напряженная обстановка с уголовными делами в отношении врачей. Так, гинеколога из Новой Ляли Олега Баскакова, который, кстати, живет прямо в бывшем медицинском корпусе, обвиняют в незаконном обороте психотропных и сильнодействующих веществ. Он дал в обход процедуры из личных запасов сильное обезболивающее своей пациентке – у 74-летней женщины было полное выпадение матки и язва на ней. Ему грозит до 8 лет колонии. В Алапаевске детского хирурга Ирину Козлову обвиняют в смерти трехлетнего пациента. Мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом острая кишечная непроходимость. Врача, которая находилась на приеме пациентов в селе Нижняя Синячиха, попросили приехать для консультации коллеги – она примчалась к мальчику на такси, чтобы ассистировать при проведении операции. К сожалению, ребенка не удалось спасти, а Козлова стала фигурантом уголовного дела за «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.19

Шипулин в суде, полицейский скандал и массовое увольнение врачей: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Перед Днем шахтера горняки рассказали, на сколько лет хватит руды на Урале. / В Сочи аварийно сел Airbus «Уральских авиалиний». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»