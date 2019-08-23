Массово уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле срочно заменили медиками из Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле снова произошло массовое увольнение врачей. Как напоминает «Новый День», сначала заявления на стол положили хирурги Демидовской больницы, где после этого отменили даже экстренные операции, перенаправив поток пациентов в ЦГБ № 1 и ЦГБ № 4. Накануне такой же сценарий произошел и в ЦГБ № 1 – хирурги не выдержали внезапной нагрузки.

«По поручению министра здравоохранения Андрея Цветкова создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение», – сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Глава профсоюза работников здравоохранения Свердловской области Сергей Угринов сказал «Новому Дню», что ситуация в Нижнем Тагиле, по большому счету, застаревшая. «В прошлом году мы предупреждали администрацию Демидовской больницы, что если условия труда не изменятся, не компенсируются материально, то что-то такое случится. Раз дефицит кадров и рост нагрузки идет, а люди-то тоже не железные, вот они и сказали: «Извините, не можем». И это правда, они правда не могут. Люди ни семьи, ни жизни не видят. Но администрация медучреждения понадеялась на себя, министерство не поставила в известность, и мы тушим пожар сейчас», – сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что сегодня в Нижнем Тагиле работает комиссия, в которую входят представители профсоюза, однако о результатах пока говорить рано. На время, пока ситуация не будет урегулирована, заменять специалистов будут врачи из Екатеринбурга.

«Министерство приняло решение отправить две бригады хирургов из областных больниц Екатеринбурга для оказания помощи пациентам. Это временно, пока не выправится ситуация. Переговоры с хирургами Демидовской больницы, которые написали заявления, ведутся, либо они вернутся, либо новых примут, тогда напряжение снимется. Но мы говорим о том, что в этой ситуации врачи правы. Это администрация не ведет информационную работу, не разговаривает с работниками, не слышит и не видит их», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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