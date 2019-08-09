Тагильские врачи, написавшие губернатору о проблемах в больнице, рассказали о причинах массовых увольнений (ВИДЕО)

Накануне в нижнетагильской «Демидовской» городской больнице начались проверки, организованные министерством здравоохранения Свердловской области. Поводом для них стало коллективное обращение врачей, сообщивших о массовом уходе коллег, зарплатах и неподъемной нагрузке. Съемочная группа «Нового Дня» побывала в больнице, пациентов которой из-за нехватки кадров стали госпитализировать в другие медучреждений. Врачи рассказали, когда ситуация стала критической и почему. Подробности – в материале «Нового Дня».

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«В терапии на 40 коек работает один врач, дежурства закрывают фельдшерами, в кардиологии два врача, в гастроэнтерологи два врача», – так описывается ситуация в крупнейшей больнице Нижнего Тагила в коллективном письме, которое медики отправили губернатору и министру здравоохранения Свердловской области. Одними из инициаторов обращения стали врачи хирургического корпуса ГБУЗ СО «Демидовская ГБ». Со слов медперсонала, проблемы начались не сегодня, пару лет назад учреждение начали покидать коллеги, недовольные низкими зарплатами. Поток пациентов лег на плечи оставшихся врачей. А уже 15 мая 2019 года заявления на увольнение подали сразу 4 хирурга. «Работая с такой нагрузкой мы, прежде всего, не можем обеспечить качество и соблюдение всех регламентов клинических стандартов, которые нас обязывают обеспечивать при работе с хирургическими пациентами. Возрастет риск диагностических и лечебных ошибок, риск недосмотра за теми пациентами, которые имеются в наших отделениях», – объясняет причину увольнения один из бывших сотрудников больницы.

К июлю этого года на два отделения в больнице остались 4 хирурга из 8. В их обязанности входит обслуживание пациентов, прибывших по линии «скорой помощи», тех, кто пришел на прием и лечится амбулаторно, а также следить за больными, которые находятся на стационарном лечении. Со слов медиков, их больница обслуживает около 300 тысяч человек. «В Екатеринбурге в больницах с таким районом обслуживания – это 14-я и 40-я больницы – дежурят бригады по пять хирургов. У нас в этой больнице дежурят по двое. Мы разрывались», – отмечает один из экс-работников медучреждения.

Слова бывших сотрудников подтверждает заведующий вторым хирургическим отделением ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Денис Левченко и отмечает, что изначальной причиной проблем стали низкие зарплаты. «Основная причина была – финансы. Люди начали уходить. За два года у нас ушло 7 хирургов. Все ушли в город. Там зарплаты выше и работа спокойнее. Здесь он 35-45 тысяч рублей получает, например, а в другом месте 70-80 тысяч рублей», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» Денис Левченко. При этом, один из бывших работников больницы продемонстрировал квиток с заработной платой, где видно, что за месяц он заработал около 50 тысяч рублей.

В результате нехватки кадров с хирургического отделения демидовской больницы сняли основную нагрузку – с 15 по 29 июля была ограничена маршрутизация пациентов, а после поступил приказ о продлении данного решения на неопределенный срок, говорит Денис Левченко. Иными словами больных «скорой помощи» доставляют теперь в другие медучреждения. «Сейчас 4-я больница с 1-й забиты нашими больными. Первая больница захлебывается от гнойных больных. У нас в отделении 47 коек, а там 30. Теперь все наши там лежат», – дополняет заведующий вторым хирургическим отделением Денис Левченко.

Главврач ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергей Овсянников подтвердил, что в их медучреждении сложная кадровая ситуация. И добавил, что в июне состоялось собрание, администрация больницы обсудила с хирургами варианты решения проблемы, в том числе увеличение заработной платы. После встречи была увеличена стимулирующая выплата, особенно за дежурства – в четыре раза, – подчеркнул главный врач. Он также отметил, что кадровые вопросы тоже решаются: 5 августа они приняли нового сотрудника, еще двое появятся в сентябре, планирует вернуться к работе ранее уволившийся хирург. «Нагрузка на врачей действительно высокая, особенно в хирургии. И она увеличилась, в том числе, из-за внедрения трехуровневой системы оказания медпомощи. Мы учреждение второго уровня, к нам перегоспитализируются пациенты с третьего уровня, из районных больниц и малых муниципальных образований», – добавил Сергей Овсянников.

Вчера в больницу с внеплановой проверкой прибыли специалисты министерства здравоохранения Свердловской области. Поводом для визита стало обращение медперсонала в адрес министерства и губернатора региона Евгения Куйвашева, после которой была создана специальная комиссия. Представители министерства изучат финансовую деятельность «Демидовской больницы» и кадровую политику. Результаты проверки станут известны позже, отметили в пресс-службе минздрава.

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