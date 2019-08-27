Региональные власти винят главврачей и минздрав в массовом увольнении хирургов из больниц (ФОТО, ВИДЕО)

Свердловские власти пытаются погасить скандал, разразившийся после массовых увольнений врачей в Тагиле и получивший федеральную огласку. В нижнетагильские больницы выехала комиссия во главе с министром здравоохранения, а губернатор провел совещание, по итогам которого анонсированы финансовые проверки во всех медучреждениях региона. «Главная задача посмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования. Общий объем заработной платы медицинских работников соответствует дорожной карте и тем параметрам, которые мы перед больницей ставим и важно посмотреть распределение стимулирующих выплат», – заявил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Массовые увольнения врачей в Тагиле продолжились. Теперь ГКБ №1

Сегодня в Нижнем Тагиле в больнице №1 и «Демидовской горбольнице» побывала выездная комиссия, во главе с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым. По его словам, беседы с врачами проведены, кадровый вопрос будет улажен, кроме того, будет пересмотрена система оплаты труда. На данный момент руководство области считает, что массовые увольнения допущены в результате недоработки главврачей медучреждений. «Ситуация в Нижнем Тагиле – это результат слабой работы главных врачей с конкретными врачами. Шесть человек написали заявления об увольнении в больнице №1. Никто из них не уволился в настоящее время. Основная часть из них после сегодняшнего выезда предполагает в больнице остаться. Один человек думает», – дополнил Павел Креков.

Заведующий отделением хирургии ГКБ № 1 Юрий Изотеев рассказал, что нагрузка в целом росла в течение последних двух лет. Но ситуация в разы ухудшилась, когда из «Демидовской» горбольницы в начале августа начали уходить хирурги (Подробнее об этом можно почитать здесь). «Была закрыта экстренная госпитализация в хирургическое отделение этой больницы. И основной поток был перенаправлен в другие больницы. В связи с этим мы подходили к администрации с целью улучшения условий труда, усиления дежурной бригады, улучшения диагностики и повышения оплаты труда. Нас не услышали. Мы написали письмо в министерство здравоохранения – ответа мы тоже не получили. В связи с чем мы написали заявления на увольнение 16 августа этого года», – пояснил Юрий Изотеев. Он отметил, что хирурги пока продолжают работать в штатном режиме, но врачи надеются на то, что их требования будут услышаны.

Как заявил Павел Креков, проверки пройдут не только в тагильских больницах, но в целом по области. Помимо финансового вопроса, предполагается особое внимание уделить хирургическому звену больниц, изучить объем нагрузки на врачей. Как ранее писал «Новый День», после сообщения губернатора Куйвашева в соцсети о ситуации в Тагиле, в комментариях появилось немало сообщений о ситуации в больницах разных городов области.

Отвественность за происходящее могут разделить врачи и чиновники. В частности, по мнению региональных властей, есть претензии к главврачу «Демидовской ГБ» Сергею Овсянникову – он поздно сообщил о кадровом дефиците. «За это, в том числе, главный врач будет нести ответственность. Также есть доля ответственности министерства здравоохранения, которое должно мониторить эти процессы. Мы сейчас решаем, какова здесь доля ответственности министерства здравоохранения Свердловской области», – отметил на брифинге Павел Креков. По результатам проверок в больницах в адрес руководителей могут быть применены самые жесткие санкции, вплоть до увольнения, подчеркнул чиновник.

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