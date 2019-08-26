После заявления Кремля о ситуации в Нижнем Тагиле глава свердловского минздрава вызван из отпуска

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев через свой инстаграм прокомментировал ситуацию в Нижнем Тагиле, где массово уволились врачи. Глава региона пишет, что информация по этому делу собирается сейчас, а совещание по этой проблеме пройдет завтра, министр здравоохранения Андрей Цветков заканчивает свой отпуск, который после начала скандала он прерывать не стал.

«Из отпуска вызван министр здравоохранения региона. Завтра проведем большое совещание по ситуации. Выслушаем и врачей, и руководство больниц, и профсоюз, и Минздрав», – сообщил Куйвашев.

Напомним, до этого массовое увольнение врачей прокомментировали в Кремле. «Мы, действительно, все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти», – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле уволились врачи ЦГБ № 1. Медики объяснили, что не могут работать в условиях жесткого дефицита кадров, постоянных повышенных нагрузок и невысоких при такой занятости зарплат. И это не первое массовое увольнение в Нижнем Тагиле – ранее аналогичным образом поступили хирурги Демидовской больницы. Поток пациентов из-за этого направили в другие медучреждения, в том числе в ЦГБ № 1, что в итоге привело к резкому повышению нагрузки на врачей.

Екатеринбург, служба информации

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