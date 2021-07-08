В больницу Нижнего Тагила, откуда массово уволили врачей, снова набирают медиков

В Больнице № 1 в Нижнем Тагиле набирают врачей – новые сотрудники потребовались из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом «Новому Дню» рассказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. По его словам, срочные контракты будут подписаны с порядка 30 специалистами. Скорее всего, это будут врачи из других медучреждений региона.

Напомним, из больницы № 1 Нижнего Тагила минувшей весной массово уволились медики. Тогда ушли несколько десятков человек, а оставшиеся написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они обвинили в ситуации новое руководство медучреджения – главврача Александра Павловского, который был назначен на должность весной 2020 года. Несколько лет назад он руководил больницей в Алапаевске, тогда тоже на него поступали жалобы. В 2019 году Павловский стал заместителем министра здравоохранения Омской области (в регионе работает много свердловчан, это связывают с тем, что областью руководит Александр Бурков, который неоднократно баллотировался на различные выборные посты в Екатеринбурге и на Среднем Урале). После коррупционного скандала в Сибири Павловский вернулся в Свердловскую область. Его подчиненные в письме Путину пожаловались на нерациональную кадровую политику нового главврача, в том числе – на кумовство, в результате чего из больницы ушли многие опытные специалисты.

В свердловском минздраве тогда объяснили, что большая часть увольнений была связана с истечением срочных контрактов. «Основные увольнения пришлись на март и апрель этого года в связи с окончанием работы отделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Отметим, массово уволены только те, кого брали временно для работы в ковидном госпитале», – поясняли в минздраве региона, уточняя, что были уволены 18 врачей, в том числе 10 «срочников», и 52 медсестры и фельдшера.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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