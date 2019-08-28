Минздрав РФ пообещал доплатить тагильским хирургам за переработку и найти виновных в скандале

Ситуация с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле взята на особый контроль Минздравсоцразвития России, о чем сегодня было сделано специальное заявление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федерального министерства, сейчас на месте работает совместная комиссия Минздрава РФ и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента.

С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории Нижнего Тагила, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в горбольнице № 1. Кроме того, в больнице со 2 сентября будут работать два новых хирурга. Тагильским хирургам, которые жаловались на повышенную нагрузку, предоставят стимулирующие выплаты за июль и август. По данным Минздрава, пятеро хирургов решили не увольняться, еще один пока в отпуске.

Напомним, свердловские власти уже несколько дней пытаются погасить скандал, разразившийся после массовых увольнений врачей в Тагиле и получивший федеральную огласку. Вчера губернатор провел совещание, по итогам которого анонсированы финансовые проверки во всех медучреждениях региона. Добавим, после поста губернатора Куйвашева в соцсети о ситуации в Тагиле в комментариях появилось немало сообщений о похожей ситуации в больницах разных городов области. Ответственность за происходящее могут разделить врачи и чиновники. В частности, по мнению региональных властей, есть претензии к главврачу Демидовской ГБ Сергею Овсянникову – он поздно сообщил о кадровом дефиците. Об этом заявил вчера свердловский замгубернатора Павел Креков. По результатам проверок в больницах в адрес руководителей могут быть применены самые жесткие санкции, вплоть до увольнения, подчеркнул чиновник.

Массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Москва, Нижний Тагил, Екатеринбург, служба информации

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