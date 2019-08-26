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Понедельник, 26 августа 2019, 15:16 мск

Новости Екатеринбург

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Прокуратура инициировала проверку после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле

Сотрудники свердловской прокуратуры отправляются в Нижний Тагил, чтобы провести проверку по заявлениям работников медучреждений о нарушении их трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Работники областного аппарата проведут надзорные мероприятия в больницах города в среду, 28 августа. Также они встретятся и с самими хирургами, и с администрацией больниц.

Напомним, в начале месяца уволились хирурги Демидовской больницы, на прошлой неделе их примеру последовали коллеги из ЦГБ № 1. Медики жалуются на низкие зарплаты и высокую нагрузку. Спецкомиссия минздрава не нашла нарушений в выплатах врачам, однако с ними ведутся переговоры. Один из них уже согласился забрать заявление, остальные взяли время на раздумья до пятницы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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